Πολιτική

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μνήμη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τίμησε το Σώμα, έπειτα μάλιστα από σχετική πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

-

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, τήρησε την Τετάρτη η Βουλή των Ελλήνων, καθώς συμπληρώνονταν τρία χρόνια από τον θάνατο του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η Ολομέλεια, ανταποκρίθηκε στην πρόταση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία, ενώ βρισκόταν στο βήμα για την ομιλία της επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές, ζήτησε να εγερθούν οι βουλευτές τηρώντας ενός λεπτού σιγή «ως χρέος και καθήκον στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, καθώς σήμερα κλείνουν τρία χρόνια από την δολοφονία του».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)