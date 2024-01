Αθλητικά

Άρης –Μπουργκ: Πάλεψε αλλά… λύγισε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από την πρωτοπόρο στη βαθμολογία του Β’ ομίλου.

-

Όρθωσε ανάστημα, όσο το επέτρεπαν οι δυνατότητές του, ο Άρης «λύγισε», όμως, απόψε, στο Αλεξάνδρειο, στην ανωτερότητα της Μπουργκ. Ηττήθηκε, για την 16η αγωνιστική του Eurocup, από την πρωτοπόρο στη βαθμολογία του Β’ ομίλου γαλλική ομάδα, με σκορ 68-76, παραμένει, ωστόσο, «ζωντανός» στην κούρσα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Μπουργκ με ενέργεια, υπεροχή στη ρακέτα (σ.σ. είχε 40 ριμπάουντ, 15 εκ των οποίων επιθετικά, έναντι 27 του Αρη), έφτασε στη 13η ευρωπαϊκή επιτυχία της, έχοντας κορυφαίο στο παρκέ τον Ζακ Ρισασέ (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς οι Ρομπέρτο Γκάλινατ (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Βασίλης Τολιόπουλος (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 34-39, 51-59, 68-76

Με βασικό επιθετικό εκφραστή της τον Ρισασέ , η Μπουργκ προηγήθηκε στο 5’ με +8 (4-12). Διαφορά η οποία, συνδυαστικά με τη δυναμική της στη ρακέτα -γεγονός που τις έδινε δεύτερες επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ- και τα λάθη του Άρη, «ανέβηκε» στο 11’ στο +13 (14-27).

Η γαλλική ομάδα κράτησε στο ίδιο περίπου επίπεδο την απόστασή της από τους Θεσσαλονικείς ως το 17’ (24-36), όταν οι «κιτρινόμαυροι», βελτιώνοντας την άμυνά τους και με τους Τολιόπουλο, Γκάλινατ, κυρίως, να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, «έτρεξαν» σερί 15-3 και ισοφάρισαν το στο ματς στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (39-39).

Η Μπουργκ, με τους Μάικ, Κοκίλα να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, «απάντησε» με σερί 7-0, ανέκτησε τα ηνία στο σκορ στο 24’ (39-46) και ξέφυγε εκ νέου με +10 (51-61) στο 31’.

Ο Άρης δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με τους Τολιόπουλο, Σανόγκο μείωσε στο 34’ στους 3 πόντους (60-63). Ένα λεπτό αργότερα, με διαδοχικά τρίποντα από τους Μόργκαν, Ρισασέ, η Μπουργκ ξέφυγε ξανά με +9 (60-69) και τελείωσε, ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

Διαιτητές: Γιάβορ (Σλοβενία), Κόγιενσιτς (Μαυροβούνιο), Σίλβα (Πορτογαλία)

ΑΡΗΣ ( Γιάννης Καστρίτης): Σταρκ 4 (1), Σανόγκο 4, Τολιόπουλος 17 (3), Κατσίβελης, Μπλούμπεργκς 7 (1), Ντε Σόουζα 6, Χάρελ 5 (1), Μπάνκστον 5, Γκάλινατ 20 (2) .

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φρεντερίκ Φοτού) Λιούις 2, Μπράουν 3 (1), Σαλάς 6, Ρισασέ 20 (3), Μασά 9, Μόργκαν 7 (2), Ρόουλαντ 7 (1), Μάικ 7 (1), Κοκίλα 7, Ζουλιέν 8 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Φλώρινα – Phishing: Το μοιραίο λάθος 33χρονης