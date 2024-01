Πολιτική

Κασσελάκης: Προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την Ιωάννα Κολοβού

Ποια ήταν η αντίδραση του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην έξωση που υπέστη η δημοσιογράφος την Τετάρτη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης προσφέρθηκε να παραχωρήσει το πατρικό του σπίτι στο Παγκράτι για να φιλοξενηθεί η Ιωάννα Κολοβού μαζί με το γιο της, έπειτα από την έξωση που έγινε στη δημοσιογράφο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώνεται για την υπόθεση από το πρωί της Τετάρτης, από τη δήμαρχο Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, η οποία είναι επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, στη νέα έξωση της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού από το σπίτι στου Ζωγράφου αναφέρθηκε με δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, αναφέροντας: «Η κυβέρνηση, με τον πτωχευτικό νόμο που έφερε, άφησε απροστάτευτες την πρώτη κατοικία και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης».

