Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας επιχείρησε να διαρρήξει ιδιωτική σχολή. Όταν εγκλωβίστηκε από τους άντρες των αρχώνμ απείλησε πως θα πηδήξει από τον 6ο όροφο.

-

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (25/1) στις Αρχές, καθώς ένα άτομο απειλούσε να πέσει στο κενό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ του ANT1, λίγο μετά τις 5 το πρωί ο άνδρας επιχείρησε να διαρρήξει ιδιωτική σχολή, όταν και έγινε αντιληπτός από τον φύλακα. Τότε ανέβηκε στον 6ο όροφο του κτιρίου, απ' όπου και απειλούσε πως θα πηδήξει. Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Στο σημείο βρέθηκε ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας, ο οποίος κατάφερε να πείσει τον άντρα να μην πραγματοποιήσει την απειλή του. Τελικά ο άνδρας συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Εορτολόγιο - 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ομόφυλα ζευγάρια: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον γάμο