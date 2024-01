Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, η ακρίβεια και τα ομόφυλα ζευγάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς επηρέασε την πρόθεση ψήφου το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

-

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Τετάρτης.

"Ναι" στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών δηλώνει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σκηνικό που φαίνεται να αλλάζει όταν ερωτήθηκαν για την τεκνοθεσία και υιοθεσία.

Η ακρίβεια, η υγεία και περίθαλψη αλλά και η εγκληματικότητα, φαίνεται να είναι τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 33,7%, δευτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,7% και τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 10%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει το 8%, η Ελληνική Λύση το 5,8% η ΝΙΚΗ το 2,8% και οι Σπαρτιάτες όπως και η Πλεύση Ελευθερίας το 2,7%. Νέα Αριστερά και ΜεΡΑ25 συγκεντρώνουν 2% ενώ αναποφάσιστο είναι το 10,1% των πολιτών που ερωτήθηκαν.

Στο ερώτημα που πρέπει να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε, στην ακρίβεια/ανατιμήσεις, με δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες να είναι η υγεία/περίθαλψη και τρίτο η βία και εγκληματικότητα.

Το 57,8% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, με την θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων προσώπων.

Στο ίδιο ζήτημα, μεγάλες πλειοψηφίες σχηματίζονται και εσωτερικά των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ)

Στο ερώτημα υπέρ ή κατά της τεκνοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, η δημοσκόπηση της MARC καταγράφει μια σαφή πλειψηφία κατά του συγκεκριμένου μέτρου.

Πάντως μεγάλο ήταν το ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι τέθηκαν σαφώς υπέρ της αναδρομικής αναγνώρισης των παιδιών, τα οποία ήδη ανατρέφονται από ομόφυλα ζευγάρια.

Αντίστοιχα, αρνητική φαίνεται η στάση των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης, απέναντι στη μέθοδο απόκτησης βιολογικού τέκνου διά της παρένθετης μητρότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Χαλάνδρι – Τροχαίο: Τράκαρε με οδηγό και τον εγκατέλειψε εγκλωβισμένο