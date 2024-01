Κοινωνία

Πετράλωνα: εκρηκτικός μηχανισμός σε τράπεζα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στα Πετράλωνα.

-

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα.

Από την έκρηξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε ένας "μικρός κρατήρας" στην πλαινή είσοδο του καταστήματος, και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στο ρολό ασφαλείας αλλά και σε παρακείμενο όχημα που ήταν σταθμευμένο.

Ευτυχώς τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος περαστικός από το σημείο και έτσι αποφευχθηκαν τα χειρότερα.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνες η Κρατική Ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Συννεφιά και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

ΗΠΑ: Κλεμμένα αρχαία επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 187 σημεία