Μπλόκα – Αγρότες Καρδίτσας στον ΑΝΤ1: Έχουμε καταστραφεί, θέλουμε τις ζωές μας πίσω

Τα αιτήματα των αγροτών και οι διαμαρτυρίες τους για κυβερνητικούς χειρισμούς σττον τομέα της αγροτικής παραγωγής.

Την αγανάκτηση των πλημμυρόπληκτων αγροτών της Θεσσαλίας για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στα προβλήματά τους εξέφρασε την Πέμπτη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρόεδρος της Ενωτικής Αγροτικής Ομοσπονδίας Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Ο κ. Τζέλλας διαμαρτυρήθηκε για τις συλλήψεις αγροτών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στα μπλόκα και δήλωσε: «Δεν θα εκπλαγώ αν υπάρξει κι άλλη σύλληψη. Εμείς αντιμετωπίσαμε τις δυνάμεις καταστολής, την αστυνομία, η οποία μας επιτέθηκε και μας έριξε χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, τραυμάτισε συνάδελφό μας αγρότη και συνέλαβαν άλλον, ενώ ήμασταν με γυμνά χέρια. Αρχικά ο υπουργός μας κατηγόρησε ότι κινητοποιηθήκαμε χωρίς ουσιαστικό λόγο και πρόβλημα, μετά ότι ήμασταν υποκινούμενοι, και τέλος τώρα ότι δεν κάνουμε αρκετή υπομονή.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι κυβερνώντες μας έχουν καταστρέψει. Έχουν όλα καταστραφεί: σπίτια, χωράφια, οχήματα, ζώα, μαντριά. Πολλοί συνάδελφοί μου αγρότες κοιμούνται μέσα σε πλημμυρισμένα σπίτια, το πρωί απλώνουν το χέρι τους κάτω από το κρεβάτι τους και πιάνουν πάλι νερό. Σε πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν καν αφαιρεθεί ακόμα, τα φερτά υλικά. Πάρα πολλοί αγρότες δεν έλαβαν την αρωγή των 6.600 ευρώ, ούτε την προκαταβολή των 2.200 ευρώ, ούτε την επιδότηση ενοικίου παρ’ ό,τι μένουν σε νοικιασμένα σπίτια. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με κυβερνητικούς παράγοντες από τις 7 Δεκεμβρίου και δεν λάβαμε καμία απάντηση. Ήρθαν οι κυβερνητικοί στην Καρδίτσα και έκαναν κλειστές συσκέψεις.

Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Έρχονται κι άλλοι συνάδελφοί μας να ενωθούμε. Μιλάμε για εκατοντάδες τρακτέρ. Όλοι οι Θεσσαλοί είναι μαζί μας. Αν θέλουν να καταργήσουν την αγροτική παραγωγή στην ελληνική ύπαιθρο και να τη γεμίσουν με τεράστια πάνελ φωτοβολταϊκών, να ξέρουν ότι δεν θα το επιτρέψουμε».

