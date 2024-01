Life

“The 2Night Show” - Λένα Δροσάκη: Είμαι άλλος άνθρωπος μετά το παιδί

H ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την προσωπική της ζωή και τον γιο της. Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Τη Λένα Δροσάκη υποδέχτηκε στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Τετάρτης (24/01) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

"Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Μερικές φορές λένε η συνήθεια είναι μεγαλύτερη και από την αγάπη. Δεν ζούμε και σε ένα κράτος που βοηθά τις γυναίκες, οπότε έχεις μια ανασφάλεια τεράστια. Το πρώτο διάστημα είναι το πού πατάω και πού βρίσκομαι. Προχωράς όμως μπροστά με έναν στόχο… να είναι το παιδί, όσο καλύτερα γίνεται.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα ρίσκο, μια ζαριά. Πόσο μάλιστα ένας γάμος και όταν υπάρχει ένα παιδί. Αν δεν υπάρχει κοινή αντίληψη στη ζωή, στην αλήθεια στο ψέμα, η σχέση διαλύεται. Οπότε λες καλύτερα να διαλυθεί και να ζήσει ο καθένας τη δική του ζωή με κοινό στόχο το καλό του παιδιού. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει μετά.

Ζούμε σε μία εποχή που γράφονται πολλά στο διαδίκτυο. Σκέφτομαι πολλές φορές τι πρέπει να πούμε και να μην πούμε. Μπορεί αργότερα ο Αναστάσης να μπει να δει κάτι και να πληγωθεί τόσο πολύ… που μπορεί και να μην έχει νόημα να το μάθει. «Ζούμε σε μία εποχή που έχουμε χάσει την ενσυναίσθηση. Έχεις χωρίσει και έρχομαι με το μικρόφωνο και σου λέω “πες μου”. Μα τι να σου πω; Δηλαδή, τι θέλεις να σου πω; Έμαθες ότι χώρισα γιατί μου το κάνεις αυτό;" είπε η Λένα Δροσάκη.

H ηθοποιός ανέφερε πως διανύει μια περίοδο αναγέννησης δίπλα στον γιο της. Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε πως: "Είμαι άλλος άνθρωπος μετά το παιδί. Μπορεί να μην θυμάμαι και τον παλιό μου εαυτό. Δεν μου λείπει κάτι και μετά το παιδί, έχω πράγματα να κάνω και για μένα. Αυτή τη νέα χρονιά νιώθω ότι είμαι σε μια αναγέννηση, νιώθω ότι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα".

