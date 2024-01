Υγεία - Περιβάλλον

Παιδική παχυσαρκία: Αύξηση λόγω... κορονοϊού

Πως η πανδημία του κορονοϊού και η καραντίνα συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία.

Η παχυσαρκία των παιδιών δημοτικών σχολείων στη Βρετανία αυξήθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια των μέτρων αποκλεισμού της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «PLOS ONE».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας, το κλείσιμο των σχολείων άλλαξε άρδην την καθημερινότητα των μικρών παιδιών. Η ακύρωση των οργανωμένων αθλημάτων, τα διαταραγμένα ωράρια ύπνου, η αύξηση του χρόνου μπροστά στις οθόνες και η υποβάθμιση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών συνέβαλαν πιθανώς στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της εμφάνισης υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών που παρατηρήθηκε εδώ και δεκαετίες.

Οι ερευνητές συνέκριναν δεδομένα για τον δείκτη μάζας σώματος των παιδιών ηλικίας 4-5 και 10-11 ετών, από το Εθνικό Πρόγραμμα Μετρήσεων Παιδικής Ηλικίας (NCMP) της Αγγλίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία Covid-19. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από δύο πρόσθετες διαχρονικές μελέτες μοντελοποίησαν τον αντίκτυπο αυτών των τάσεων του δείκτη μάζας σώματος στα αποτελέσματα υγείας και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης των ενηλίκων.

Η αύξηση της παχυσαρκίας στα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών την περίοδο 2020-2021 ανήλθε στο 45% και παρόμοιο ήταν το ποσοστό και στα παιδιά της έκτης τάξης. Η αύξηση αυτή ήταν διπλάσια στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αγγλίας. Ενώ ο αριθμός των παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών ηλικίας 4-5 ετών επέστρεψε στα προ της πανδημίας επίπεδα το επόμενο έτος, οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στα μεγαλύτερα παιδιά παρέμειναν και το 2022. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η επιμονή της αύξησης του βάρους στα μεγαλύτερα παιδιά υποδηλώνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψεις την παχυσαρκία στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες παιδιών.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας μόνο στα παιδιά της τελευταίας τάξης του Δημοτικού θα κοστίσουν στην κοινωνία επιπλέον 800 εκατομμύρια λίρες σε υγειονομική περίθαλψη για παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιακές παθήσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

