Χαλάνδρι – Τροχαίο με εγκατάλειψη: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του

Πώς συνέβη η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Γιατί ο ένας από τους εμπλεκόμενους εξαφανίστηκε από το σημείο.

(εικόνα: αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης 25 προς Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στο Χαλάνδρι.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα στην οδό Αποστολοπούλου, με αποτέλεσμα μετά τη σύγκρουση να εγκλωβιστεί ο οδηγός.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος φέρεται, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, να εγκατέλειψε τον 50χρονο για να αποφύγει την εμπλοκή της Τροχαίας.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

