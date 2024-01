Αθλητικά

Διαιτητές Super League: Πρέπει να κρύβουμε τις οικογένειες μας

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι διαιτητές της Super League, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε η γυναίκα του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ.

-

Ανακοίνωση για την επίθεση που δέχτηκε η σύντροφος του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ, Σταύρου Μάνταλου, εξέδωσαν σήμερα οι διαιτητές της Super League, αναφέροντας πως για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους θα πρέπει να τις κρύβουν. Αναλυτικά η ανακοίνωση διαιτητών και βοηθών Super league:

«Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην δυσάρεστη θέση να καταδικάσουμε μια άνανδρη επίθεση αυτή τη φορά σε ΓΥΝΑΙΚΑ. Οι διαβεβαιώσεις για αποκλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης και οι ενέργειες για διαλεύκανση των επιθέσεων κατά των διαιτητών ήταν για άλλη μια φορά ευχολόγια και λόγια του αέρα!

Το υγιές ποδόσφαιρο κραυγάζει, αλλά μάλλον δεν ακούει κανείς! Σας περιμένουμε όλους με τις οικογένειες σας στα γήπεδα στις 12 Φεβρουαρίου. Τις δικές μας δυστυχώς πρέπει να τις κρύψουμε».

