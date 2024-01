Αθλητικά

Διαιτησία: Επιτέθηκαν στη σύντροφο παράγοντα της ΚΕΔ… για να στείλουν μήνυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση αγνώστων έξω από το σπίτι της, λέγοντας της ότι αυτό είναι μήνυμα για τον…

-

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι πριν από τις τέσσερις ημέρες (20 Ιανουαρίου) η σύντροφος του αναπληρωτή προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Σταύρου Μάνταλου, υπήρξε θύμα επίθεσης έξω από το σπίτι που διαμένουν, την οποία η Ομοσπονδία καταδίκασε.

Η ανακοίνωση:

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους η σύντροφος του Αναπληρωτή Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Σταύρου Μάνταλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου, όταν η σύντροφος του κ. Μαντάλου δέχθηκε έξω από την οικία τους επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τη χτύπησαν και πριν απομακρυνθούν της είπαν "αυτό είναι μήνυμα για τον Μάνταλο".

Το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά την υποβολή μήνυσης από την παθούσα, προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων και εκφοβισμών κατά του χώρου της διαιτησίας και είναι προφανές πως στοχεύει και αυτό στην τρομοκράτηση των Ελλήνων αξιωματούχων διαιτησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη (βίντεο)