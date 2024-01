Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ έχει... εξωφρενικές απαιτήσεις!

Μεγάλη απόσταση χωρίζει τα αιτήματα του παίκτη και τα ποσά που διατίθεται να δώσει η "βασίλισσα". Το μεγαλύτερο "χάσμα" αφορά το μπόνους μεταγραφής.

Μπορεί γαλλικά και ισπανικά ΜΜΕ να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές καλοκαίρι, με ελεύθερη μετακίνηση καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, αλλά ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, κάνει τα πάντα για να κρατήσει στο Παρίσι τον Γάλλο σούπερ σταρ, ενώ οι απαιτήσεις του προκαλούν πονοκέφαλο στον πρόεδρο των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ.

Γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Παρί πήρε την έγκριση από τον Εμίρη του Κατάρ, ιδιοκτήτη της ομάδας του Παρισιού, και προσφέρει στον Μπαπέ νέο 10ετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές αποδοχές στο ένα δισ. ευρώ, αλλά ο 25χρονος σταρ έχει αποφασίσει να φύγει.

Ο διάσημος επιθετικός θ' ανακοινώσει την απόφαση του για το μέλλον έως τις 14 Φεβρουαρίου. Εκείνη την ημέρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Σοσιεδάδ για τους «16» του Champions League κι ο Μπαπέ, θέλει να έχει ξεκαθαρίσει και προς τους φίλους των πρωταθλητών Γαλλίας, το αν θα παραμείνει στο σύλλογο ανανεώνοντας το συμβόλαιό του ή θα αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος για κάποια άλλη, μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας «Bild» ο Πέρεθ ζητά γραπτές εγγυήσεις από τον διεθνή άσο πως θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ, για να μην απογοητευτεί ξανά, όπως τα τελευταία χρόνια που προσπαθεί να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του. Το πρόβλημα όμως δεν είναι οι εγγυήσεις, αλλά οι οικονομικές απαιτήσεις του Γάλλου για να συνεχίσει την καριέρα του στο «Μπερναμπέου».

Οι σχετικές πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ο Μπαπέ ζητά ετήσιες αποδοχές στα 70 εκατ. ευρώ για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ απαιτεί και 125 εκατ. ευρώ (!) ως μπόνους υπογραφής. Από την πλευρά της η Ρεάλ τού προσφέρει 35 εκατ. το χρόνο και 50 εκατ. ως μπόνους για να βάλει την υπογραφή του. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν ενοχλήσει τον Πέρεθ, ο οποίος σκέφτεται ν' αποσύρει το ενδιαφέρον της ισπανικής ομάδας.

