Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 - B' Μέρος: Ευρωεκλογές, ανατιμήσεις και μη κρατικά πανεπιστήμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Β' μέρος της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης του 2024 της MARC για τον ANT1, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

-

Απόψε, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 18:45, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιάσει το β’ μέρος της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης της νέας χρονιάς από την MARC για τον ΑΝΤ1.

Ποιοι είναι οι λόγοι των μεγάλων αυξήσεων και της εκρηκτικής ακρίβειας στην αγορά; Τι πιστεύουν οι πολίτες;

Ποια μέτρα εκτιμούν ότι μπορεί να συγκρατήσουν τις τιμές;

Τι γνώμη έχουν για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων;

Πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο, αλλά και τη δράση της αντιπολίτευσης;

Τι θα ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

ΑΝΤ1NEWS: MENOYME ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Μέρος της αποστολής μου η διασφάλιση της επιστροφής τους

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: η κατηγορούμενη προσπαθεί να δολοφονήσει και ηθικά τον 43χρονο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο οδηγός μηχανής που “καρφώθηκε” σε μπάρες