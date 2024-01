Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε η μασέζ που ''ξάφριζε'' πελάτες της

Πώς δρούσε η γυναίκα που έκλεβε τους πελάτες της όταν πήγαιναν στο ραντεβού που είχαν κλείσει.

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία της σε ανακριτή, η 40χρονη που με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής και μασάζ έκλεινε διαδικτυακά ραντεβού με τους πελάτες της σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και εκμεταλλευόμενη την ολιγόλεπτη απουσία τους, αφαιρούσε χρήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Εις βάρος της ο εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για κλοπή, κατ' επάγγελμα, πράξη που αφορούσε οκτώ καταγγελίες ισάριθμων πελατών της στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια στην απολογία της αποδέχθηκε την πράξη της κλοπής, όχι όμως τον νομικό χαρακτηρισμό της (ως κατ' επάγγελμα). Φέρεται δε, να κατονόμασε άτομο που μίσθωνε τα διαμερίσματα και στο οποίο παρέδιδε τα κλοπιμαία.

Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά, «δείχνοντάς» της το δρόμο για τη φυλακή.

