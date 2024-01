Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 55χρονου

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 55χρονου από την περιοχή της Τρίπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει τα εξής:

«Στις 21/01/2024, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Τρίπολης Αρκαδίας, ο Πόπα (επ.) Τζέλου (ον.).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πόπα Τζέλου σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πόπα Τζέλου έχει ύψος 1,78 μ. και είναι 70 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πουλόβερ μπλε σκούρο, παντελόνι τζιν, μπουφάν καφέ, παντόφλες μπλε. Λόγω ατυχήματος έχει μελανιασμένα μάτια και πρησμένη μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

