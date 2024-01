Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Γιαγιά 118 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση!

Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά αλήθινό το περιστατικό. Τι αναφέρουν οι γιατροί για την απόφαση να κάνει χειρουργείο η υπερήλικη γυναίκα.

Μια γιαγιά 118 ετών από χωριό του Αποκόρωνα υπεβλήθη σε χειρουργείο τις προηγούμενες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews gr.

Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος Γιώργο Μπέα, επιβεβαιώθηκε το γεγονός:

«Όντως έγινε το χειρουργείο στο ισχίο στην γιαγιά από δύο ορθοπεδικούς του νοσοκομείου μας, έκανε εξετάσεις οι οποίες ήταν πολύ καλές και στις 22 του μήνα πήρε εξιτήριο».

Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, αφού δεν συνηθίζεται να γίνονται χειρουργεία σε τόσο μεγάλους ηλικιακά ασθενείς.

Η γιαγιά ενώ επίσημα είναι 113 ετών, μετράει μερικά χρόνια ηλικίας παραπάνω, όπως δήλωσε άνθρωπος της οικογένειάς της στο zarpanews.gr και φτάνει τα 118 ενώ χαίρει άκρας υγείας.

Σιδερένια να είναι η γιαγιά και να ζήσει όσα περισσότερα χρόνια θέλει!

Πηγή: zarpanews.gr

