Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο στον ΑΝΤ1: Θα πετύχουμε την “μοιρασιά”, χωρίς να τα στερηθούμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου στον ΑΝΤ1 σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα και το πού βρίσκονται οι συζητήσεις.

-

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε στον ΑΝΤ1 σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το που βρίσκονται οι συζητήσεις: «Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεταιριστική σχέση για τα (Γλυπτά) του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδος η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα σπουδαιότερα αντικείμενα μας με κοινό σ’ όλο τον κόσμο και του να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο». Νωριτερα το μήνυμα ότι μέρος της αποστολής του ως πρωθυπουργός αφορά τη διασφάλιση της επιστροφής των ελληνικών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και ότι αυτές οι συλλογές θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης με νόημα ότι «τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης αποδεικνύουν ότι η προώθηση της αρχαιότητας μέσω σύμπραξης -μεταξύ μουσείων και μεταξύ κρατών- μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει».

Ειδήσεις σήμερα: Αττική Οδός: Οδηγός μπήκε ανάποδα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση! Κορονοϊός - Γρίπη: 81 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος για βάπτιση παιδιών: Θα περιμένουμε να μεγαλώσουν και να αποφασίσουν μόνα τους