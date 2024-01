Ελληνοτουρκικά - NYT: Έγγραφο της Άγκυρας στις ΗΠΑ για “νηνεμία” στο Αιγαίο

Την έγγραφη δέσμευση των Τούρκων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για αποκλιμάκωση της έντασης, ζήτησαν να δουν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Έγγραφο που έχει στείλει η Τουρκία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησαν Αμερικανοί νομοθέτες στο οποίο η Αγκυρα φέρεται να διαβεβαιώνει ότι ο τουρκικός στρατός σκοπεύει να αποκλιμακώσει τυχόν εντάσεις με τον ελληνικό στρατό στο Αιγαίο Πέλαγος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Νew York Times.

Οπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο ανταποκριτής του στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, αφορμή για το έγγραφο, το οποίο επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος, είναι η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε τέσσερα ανώτερα μέλη του Κογκρέσου την Τετάρτη καλώντας τους να εγκρίνουν γρήγορα την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία, μετά την ψηφοφορία από το τουρκικό κοινοβούλιο να επιτρέψει στη Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Λευκός Οίκος έστειλε την επιστολή στους κορυφαίους Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, οι οποίες έχουν την επίβλεψη των μεταφορών όπλων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε άλλα έθνη. Από το βράδυ της Τετάρτης, οι τέσσερις ανώτεροι βουλευτές δεν είχαν δώσει την έγκρισή τους και ένας ή περισσότεροι από αυτούς ενδέχεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση Μπάιντεν να δώσει διαβεβαιώσεις για τις ενέργειες της Τουρκίας σε ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής πριν συμφωνήσουν στη μεταβίβαση, δήλωσε αξιωματούχος του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της,έχει συνδέσει την έγκριση της χώρας του για την ένταξη της Σουηδίας στον οργανισμό ασφαλείας με τις πωλήσεις F-16, οι οποίες εκκρεμούσαν. Τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία είχαν ζητήσει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της συμμαχίας συμφώνησε σύντομα. Η Τουρκία ενέκρινε την προσφορά της Φινλανδίας αλλά, μαζί με την Ουγγαρία, αρνήθηκε την έγκριση για τη Σουηδία.

