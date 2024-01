Κόσμος

ΝΑΤΟ - Σουηδία: Ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξης

Τι σημαίνει αυτό για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και ποιο ''εμπόδιο'' παραμένει.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε την Πέμπτη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά την επικύρωση του σχετικού νομοσχεδίου από την Εθνοσυνέλευση, το βράδυ της Τρίτης.

Αυτό σημαίνει ότι αίρεται και το τελευταίο εμπόδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την ένταξη της Σουηδίας, μια διαδικασία που άρχισε τον Μάιο του 2022 με την αίτηση της Στοκχόλμης. Την Τρίτη το πρωτόκολλο είχε εγκριθεί από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης, όπου αναφέρεται ότι τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του.

Το πρωτόκολλο εισδοχής της Σουηδίας είχε υπογραφεί από τα μέλη του ΝΑΤΟ στις 5 Ιουλίου 2022. Η αίτηση της Σουηδίας και της Φινλανδίας πέρασαν πολύ εύκολα από σχεδόν όλα τα εθνικά κοινοβούλια.

Μόνη εξαίρεση ήταν για την περίπτωση της Σουηδίας η Τουρκία που έβαλε ειδικούς όρους και ενεπλάκη σε μακρές διαπραγματεύσεις.

Η υπογραφή είναι αφετηρία για το επόμενο μεγάλο παζάρι ώστε η Τουρκία να εξασφαλίσει το αντάλλαγμα το οποίο από την αρχή ζητούσε, την έγκριση από το Κογκρέσο της πώλησης 40 F-16 και 80 κιτ για την αναβάθμιση των παλιών F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα και της παρέμβασης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν κατά την τελευταία επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη οπου συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν εξασφαλίζοντας την δέσμευση του τούρκου ηγέτη ότι θα προχωρήσει με το Πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας με αντάλλαγμα την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει παράλληλα και το πακέτο των F-16.

Ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαιρέτισε απόψε την υπογραφή από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την έγκριση από την Τουρκία της επικύρωσης (του πρωτοκόλλου) για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Με αυτήν επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Welcome Turkiye’s approval of the ratification of Sweden’s NATO accession. With this, a key milestone has been reached in Sweden’s path towards NATO membership. — SwedishPM (@SwedishPM) January 25, 2024

Η Ουγγαρία θα βάλει το τελευταίο λιθαράκι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το ουγγρικό κοινοβούλιο, το οποίο επί του παρόντος είναι κλειστό, θα συζητήσει και θα αποφασίσει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αφού ανοίξει τον Φεβρουάριο. Μετά την απόφαση, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession. — Orban Viktor (@PM_ViktorOrban) January 23, 2024

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όρμπαν και αφού είχε γίνει γνωστό ότι το θέμα της Σουηδίας θα έρθει προς ψήφιση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με ανάρτηση του γνωστοποίησε οτι απηύθυνε επιστολή στον Σουηδό πρωθυπουργό Ο.Κρίσντενσον με την οποία προκάλεσε στην Βουδαπέστη για... συνομιλίες. Η κίνηση αυτή του Ούγγρου πρωθυπουργού γεννά πολλά ερωτήματα για το εάν τελικά είναι σε συντονισμό με τον Ερντογάν με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις και πριν ένα μήνα είχαν μια ιδιαίτερα θερμή συνάντηση στην Βουδαπέστη.



Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι πολύ πιθανό να θέλει να εξασφαλίσει από τον Σουηδό ομόλογό του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τη στάση της Σουηδίας στο εσωτερικό της Ε.Ε., όπου η Ουγγαρία αντιμετωπίζεται ως «μαύρο πρόβατο» με τελευταίο δείγμα την απόπειρα μπλοκαρίσματος της Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς την Ουκρανία. Εξάλλου οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου -κατι που τον φέρνει πολύ κοντά με τον Ερντογάν- έχει στερήσει από την χώρα του ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

