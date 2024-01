Κοινωνία

Ύδρα: Θρίλερ με γυμνή σορό στην θάλασσα

Ποιος εντόπισε το πτώμα του άνδρα αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής και σε τι κατάσταση ήταν.

Πτώμα άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από επαγγελματία αλιέα σε προχωρημένη σήψη πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή "ΖΟΥΡΒΑΣ" βορειοανατολικά της Ύδρας.

Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού ιδιώτης δύτης καθώς και φορτηγό πλοίο. Το πτώμα που περισυνελέγη εντοπίστηκε άνευ περιβολής, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το φορτηγό πλοίο συνοδεία του περιπολικού σκάφους στο λιμάνι Μετοχίου Αργολίδας.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ύδρας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

