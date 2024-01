Κόσμος

Γάζα - Χαμάς: Ο όρος της για εκεχειρία

Η Χαμάς δεσμεύτηκε να τηρήσει μια εκεχειρία όμως έθεσε έναν όρο...

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δεσμεύτηκε να τηρήσει μια εκεχειρία αν τη ζητήσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υπό τον όρο το Ισραήλ να τη σεβαστεί επίσης.

Το ανώτατο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ αναμένεται να εκδώσει την Παρασκευή την απόφασή του σε σχέση με τα επείγοντα μέτρα που ζήτησε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για "γενοκτονία" των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το δικαστήριο θα μπορούσε επίσης να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα, η οποία άρχισε μετά τη μαζική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

"Εάν το Διεθνές Δικαστήριο ζητήσει μια εκεχειρία, το κίνημα της Χαμάς θα τη σεβαστεί όσο ο εχθρός θα κάνει το ίδιο", δήλωσε σήμερα το βράδυ η Χαμάς σε ανακοίνωση.

Η Νότια Αφρική προσέφυγε τον περασμένο μήνα επειγόντως στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, που υπογράφηκε το 1948, μετά το Ολοκαύτωμα.

Η Πρετόρια θέλει το Διεθνές Δικαστήριο να εκδώσει "προσωρινά μέτρα", έκτακτα διατάγματα για την προστασία των Παλαιστινίων της Γάζας κατά ενδεχόμενων παραβιάσεων της συνθήκης.

Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίο επιλύει τις διαφορές μεταξύ χωρών, είναι νομικά δεσμευτικές και οριστικές. Ωστόσο το δικαστήριο δεν έχει κανέναν τρόπο να τις επιβάλει. Όπως για παράδειγμα όταν ζήτησε από τη Ρωσία να αναστείλει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα αισθανθεί υποχρεωμένος να ακολουθήσει την απόφαση του Δικαστηρίου. "Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος", δήλωσε στις 14 Ιανουαρίου.

Το δικαστήριο θα αποφανθεί μόνο επί του αιτήματος της Νότιας Αφρικής για τη λήψη έκτακτων μέτρων, και όχι για το αν το Ισραήλ διαπράττει πράγματι γενοκτονία - αυτό θα μπορούσε πάρει χρόνια.

