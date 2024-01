Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Ξενοφώντος και της συνοδείας αυτού Ιερομάρτυρος Ανανίου, Πέτρου δεσμοφύλακος.

Οσίων Αμμωνά και Γαβριήλ.

Ξενοφώντος κτίτορος της εν Άθω ομωνύμου μονής και Συμεώνος του «παλαιού».

Σήμερα 26 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι:

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:40

Σελήνη 15.4 ημερών Η γυναίκα του Οσίου Ξενοφώντος, Μαρία και τα παιδιά τους, Αρκάδιος και Ιωάννης έδρασαν στην Κωνσταντινούπολη στους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο άγιος και η οικογένειά του ακολούθησαν κατά γράμμα τη θεία εντολή. Βρίσκονταν συνεχώς στο πλευρό των πτωχών και απόρων, τους οποίους περιέθαλπαν. Παράλληλα ο Ξενοφών, θέλησε λόγω και της ευγενικής του καταγωγής, να δώσει ανάλογη μόρφωση και στα παιδιά του και μάλιστα κοντά σε σοφούς διδασκάλους στη Βηρυτό της Φοινίκης. Στο δρόμο όμως για τη Βηρυτό, τα παιδιά του χάθηκαν σε ναυάγιο και ο όσιος με τη γυναίκα του έσπευσαν επί τόπου προκειμένου να τα αναζητήσουν. Μετά από κοπιαστική πολυήμερη αναζήτηση, ο όσιος βρήκε τους γιους του μοναχούς. Αμέσως μαζί με τη γυναίκα του ασπάσθηκαν τον μοναχισμό και άρχισαν μία νέα ευσεβή ασκητική ζωή. Εκοιμήθησαν σε βαθύ γήρας εν ειρήνη. Ο Όσιος Άμμωνας, 'εζησε στα χρόνια του Μ. Αντωνίου τον οποίο και θαύμαζε. Έφθασε σε μεγάλα ύψη αρετής και απάθειας, ώστε να είναι αδιάφορος στις ύβρεις, ευλογώντας και ευεργετώντας μάλιστα τους υβριστές του. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλε ο όσιος για την επάνοδο των παραστρατημένων γυναικών στο δρόμο του Θεού. Κι ενώ ο κόσμος τον κατηγορούσε για αυτή του την προσπάθεια, εκείνος αδιαφορούσε για τα σχόλιά τους και εργαζόμενος σκληρά πετύχαινε στο δύσκολο έργο του. Πηγή: ecclesia.gr