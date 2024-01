Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, οι ευρωεκλογές και η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Τι δείχνει η μεγάλη δημοσκόπηση της ΜARC για τον ΑΝΤ1 σχετικά με φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Απαντήσεις σχετικά με την γνώμη των Ελλήνων πολίτών για την ακρίβεια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το έργο της κυβέρνησης, έδωσε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης του ΑΝΤ1, το οποίο παρουσίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Ισχυρό προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία, δείχνει η πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, ένω οι πολίτες φαίνεται να τάσσονται υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών.

Στην κερδοσκοπία των επιχειρήσεων θεωρεί το 39% των ερωτηθέντων πως οφείλεται η ακρίβεια και η άυξηση τιμών, ενώ το 24,9% "ρίχνουν" το φταίξιμο στην πολιτική της κυβέρνησης. Το 24,5% θεωρεί ότι ευθύνεται η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή και η αύξηση των πρώτων υλών, ενώ το 10,8% αποδίδει τις ανατιμήσεις σε ελλιπείς ελέγχους στην αγορά.

Το 68,2% των πολιτών, θεωρούν πως τα μέτρα της κυβέρνησης, δεν θα είναι αρκετά ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές και 8 στους 10 ερωτηθέντες, επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Παρά τις αντιδράσεις, 56,1% των ερωτηθέντων φαίνεται να είναι θετικό στην λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα, με το ποσοστό να αυξάνεται 9 μονάδες στους ερωτηθέντες με σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το 40,9% να είναι αντίθετο στην λειτουργία τους.

Αρνητικά αξιολογεί το έργο της Κυβέρνησης το 55,9% των πολιτών, με το 42,4% να απαντάει πως βλέπει θετικά ή μάλλον θετικά το κυβερνητικό έργο.

Την πρώτη θέση ως το κόμμα που ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση έλαβε το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 15,7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 9%, ενώ τω 50,5% των ερωτηθέντων θεωρούν πως κανένα κόμμα δεν κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση.

Στην πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές λαμβάνουν: 29,7% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 10,1% και έπονται ΚΚΕ με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,6% και ακολουθούν Σπαρτιάτες και ΝΙΚΗ με 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,4%, ΜέΡΑ25 με 2,3%, Νέα Αριστερά με 1,9%, άλλο κόμμα επιλέγει το 2,1%, ενώ άκυρο/λευκό και αποχή επιλέγουν συνολικά 4,8% των ερωτηθέντων, και αναποφάσιστο είναι το 15,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση αποτελέσματος με σύγκριση των ποσοστών σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές.

