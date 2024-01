Life

Πανσέληνος του Λύκου: εικόνες που μαγεύουν από όλον τον κόσμο

Εντυπωσιακές εικόνες από την πρώτη πανσέληνο του έτους.

Την πρώτη πανσέληνο του έτους, γνωστή και ως "πανσέληνο του Λύκου" είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι έμειναν ξύπνιοι το βράδυ της Πέμπτης.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι εντυπωσιακές.

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου, ονομάστηκε «Σελήνη του Λύκου», επειδή οι λύκοι ούρλιαζαν προς το φεγγάρι αυτή την εποχή του χρόνου. Θεωρείται πως οι λύκοι ούρλιαζαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της πείνας.

Πορτογαλία

Σαχάρα

Κατάρ

Γερμανία

Καλιφόρνια

Στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να εμφανιστεί στον ουρανό η επόμενη πανσέληνος η οποία είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Χιονιού» λόγω των μεγάλων χιονοπτώσεων που συχνά συμβαίνουν τον εν λόγω μήνα.

