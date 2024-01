Κοινωνία

Έγκλημα στη Χαλκίδα - Σούρας: Είναι σενάριο από ταινία (βίντεο)

Τι είπε ο ψυχιατρος Δημήτρης Σούρας στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την υπόθεση. Η απολογία της 39χρονης και τα μηνύματα.

Αποκαλυπτικές είναι οι λεπτομέρειες της κατάθεσης της 39χρονης γυναίκας που δολοφόνησε τον 43χρονο ξυλουργό στην Χαλκίδα.

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 μετά τα όσα φέρεται να είπε η 39χρονη κατά την απολογία της.

“Είναι σενάριο από ταινία του Χόλιγουντ. Αυτή η γυναίκα πήγε και σκότωσε με δύο μαχαίρια έναν άνδρα που δεν το περίμενε. Αν την είχε δει θα προσπαθούσε να αντισταθεί. Αυτή η γυναίκα, παραδόθηκε, έμεινε εκεί, ήταν εντελώς χαμένη και δεν καταλάβαινε και μετά κάθισε και είπε όλη αυτή την ιστορία. Ιστορία για αγρίους”.

“Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις από τη μυρωδιά, από το σώμα ότι ο άνθρωπος που έχεις ξαπλώσει δεν είναι ο άνθρωπός σου;” διερωτήθηκε ο ψυχίατρος, σχετικά με τα όσα φέρεται να έχει πει η 39χρονη κατά την απολογία της, δηλαδή ότι είχε προβεί σε ερωτική πράξη με τον άνδρα που δολοφόνησε, νομίζοντας ότι είναι ο άνδρας της, καθώς είχαν πιει και είχε σβηστά φώτα.

Στη συνέχεια ο κ. Σούρας, τόνισε ότι “ο Σάκης δεν είναι εδώ για να μας πει τη δική του εκδοχή” και επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση που η γυναίκα κριθεί ότι πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, άτομα από το περιβάλλον της 39χρονης ισχυρίζεται ότι τα μηνύματα που αντάλλασσαν με τον 43χρονο θα αποκαλύψουν τη σχέση τους, καθώς ο άνδρας την προκαλούσε, ούσα σε ψυχική διαταραχή.

Στην εκπομπή μίλησε επίσης και ο κολλητός φίλος του Σάκη και είπε ότι η γυναίκα τον ενοχλούσε και για αυτό είχε κάνει περιοριστικά μέτρα.

