Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: η κατηγορούμενη προσπαθεί να δολοφονήσει και ηθικά τον 43χρονο (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου που δολοφονήθηκε από την 39χρονη στη Χαλκίδα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονημένου ξυλουργού, Αθανάσιος Τάρτης, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Όπως είπε αρχικά "Η κατηγορουμένη προσπαθεί να δολοφονήσει και ηθικά τον 43χρονο".

Για την κατηγορούμενη που κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της, είπε ότι "Είχε τρομερές πιέσεις στο οικογενειακό της περιβάλλον την τελευταία 2ετία 3ετία και οι γονείς της είπαν ότι ήταν συνεχώς ταραγμένη".

Όπως είπε, φίλος του Σάκη, δέχτηκε μήνυμα από τον 43χρονο στο οποίο έγραφε ότι “φοβάμαι πως θα με σκοτώσει".

“Έχουμε στοιχεία πλέον, ότι μία εβδομάδα πριν τα μαχαίρια αγοράστηκαν από συγκεκριμένο μαγαζί στην Χαλκίδα”, είπε ο δικηγόρος.

Σχετικά με το εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι για να αποφευχθεί η τραγωδία ανέφερε: "Οφείλω να σας πω όταν ήρθε στο γραφείο μου το 2021-2022, είχα κι εγώ υποτιμήσει την κατάσταση. Με προτροπή δική μου, είχε ενημερώσει ο Σάκης τον άνδρα της και είχε σταματήσει" και συνέχισε, "δικό μου συμπέρασμα ότι η γυναίκα αυτή ήταν ερωτευμένη με τον 43χρονο".

Όπως είπε η σύζυγος του άτυχου άνδρα, είναι σε κατάσταση σοκ ενώ η μητέρα του, δεν έχει μάθει ακόμα ποιος είναι ο δολοφόνος.

