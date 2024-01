Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Δούρου: Δεν ειπώθηκε λέξη για νεκρούς στον Τσίπρα κατά την ενημέρωση στο ΕΣΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, στην απολογία της για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

-

"Δεν ειπώθηκε λέξη για νεκρούς στον πρωθυπουργό κατά την ενημέρωση στο ΕΣΚΕ" είπε στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, η τότε περιφερειάρχης Ρένα Δούρου που συνεχίζει σήμερα την απολογία της.

Η κυρία Δούρου υποστηρίξει πως εκείνο το βράδυ πήγε στο ΕΣΚΕ ώστε να έχει ενημέρωση για την κατάσταση και να βρίσκεται εκεί σε περίπτωση που υπήρχε ανάγκη να συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής. Εκεί ,όπως ανέφερε, όταν γύρω στις 10.30 ξεκίνησε η ενημέρωση του κ. Τσίπρα, πριν την συνέντευξη, "δεν υπήρξε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την κρατούσα κατάσταση. Η αίσθηση μου είναι ότι γνώριζαν αλλά φοβήθηκαν να περιγράψουν την τραγικότητα της κατάστασης.Εχουμε καταστροφή στο Μάτι και η ενημέρωση του Πρωθυπουργού ξεκινά από τη φωτιά στο Ζεμενό. Δεν ειπώθηκε λέξη για νεκρούς. Από τότε μέχρι σήμερα προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η ενημέρωση…Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε έτσι αφού οι νεκροί ήταν θέμα χρόνου, όπως και έγινε, να αποκαλυφθούν".

Η κυρία Δούρου περιέγραψε πως είχε φθάσει στο ΕΣΚΕ στις 8μμ, όπου όλοι της έλεγαν πως ήταν δύσκολη η κατάσταση. "Η εικόνα που έχω και με συνοδεύει μέχρι σήμερα είναι ότι υπήρχε ένας φόβος, μία ανησυχία , μία παγωμαρα. Και ήταν εμφανέστατο στην ατμόσφαιρα πως κάτι τραγικό αν δεν είχε ήδη συμβεί, επρόκειτο να συμβεί..".

Όπως ανέφερε "η αγωνία μου για ενημέρωση αφορούσε το πλήθος των πληγέντων που θα έπρεπε να φροντίσουμε. Γύρω στις 21.30 παρακολούθησα την συνεδρίαση αν και δεν είναι μέλος ο περιφερειάρχης Αττικής. Ακομα και εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό ποια ήταν η πραγματική εικόνα και κατάσταση. Αν η φωτιά είχε φτάσει στην θάλασσα και αν είχε σβήσει στη θάλασσα ..."

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη από περίπου τις 5μμ εκείνο το απόγευμα σε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από την Περιφέρεια,ο αρμόδιος αξιωματικός της Πυροσβεστικής απαντούσε πως "δεν χρειάζεται η συνδρομή μας".

«Στις 19.21 τηλεφώνησα στο Νίκο Τόσκα. Τον ρωτώ τι συμβαίνει. Μου απαντά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνεται προσπάθεια να σώσουν τον κόσμο. Εκφράζω την ανησυχία μου για τη θολή εικόνα και τις πολλές εστίες φωτιάς. Μου είπε ότι δεν χρειάζονταν κάτι από Περιφέρεια..Εγώ πήγα στα γραφεία του ΕΣΚΕ για να έχω καλύτερη εικόνα. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη…Ο τότε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής , Χαράλαμπος Χιώνης (κατηγορούμενος ) με τον οποίο μίλησε υπάλληλος της Περιφέρειας, όταν τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι από την Περιφέρεια είχε απαντήσει " τι να θέλω εδώ γίνεται κόλαση"...Δεν περιμένετε από εμένα να σας πω ότι το θεσμικό πλαίσιο ορίζει τον αξιωματικό πυροσβεστικής ως υπεύθυνο. Η Περιφέρεια δεν προβλέπεται ούτε μπορούσε να συνδράμει στο διασωστικό έργο.Αλλα εμείς μόνοι μας ρωτούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι".

Η κυρία Δούρου απαντώντας στην κατηγορία που αφορά τη μη κινητοποίηση για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είπε πως «η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Πυροσβεστική. Η Περιφέρεια έκανε τεράστια προσπάθεια να ενημερωθεί για την πορεία και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.Αυτοί που όφειλαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους έμειναν εκτός κάδρου και βρεθήκαμε της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγορούμενοι .

Σε όλα τα στάδια, προληπτικό, αυξημένης ετοιμότητας και κατάσβεση φωτιάς η Περιφέρεια Αττικής επιτέλεσε το έργο της και σωστά δεν κατηγορήθηκαν άλλα αρκετά μέλη της Περιφέρειας.Υπήρχε πιθανότητα να είχα εισήγηση από την Πυροσβεστική και να μην την εφάρμοζα; Η Περιφέρεια δεν ήταν ανέτοιμη. Είχε σχέδιο»

Η κατηγορούμενη τόνισε ότι από όλη την πληγείσα περιοχή, αρμοδιότητα της Περιφέρειας ήταν η συντήρηση των 5 χιλιομέτρων της λεωφόρου Μαραθώνος, της οποίας η νησίδα δεν έχει δέντρα παρά μόνο σε ελάχιστες διασταυρώσεις: "Από τα 13 χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν,η αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα" είπε.

Η δίκη συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Φιλοποίμην Φίνος: σαν σήμερα πέθανε ο “πατέρας” του ελληνικού κινηματογράφου

Κόμπι Μπράιαντ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του Black Mamba (εικόνες)