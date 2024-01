Αθλητικά

Λίβερπουλ - Κλοπ: Φεύγω γιατί...

"Βόμβα" στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ έριξε ο Γερμανός προπονητής. Ο λόγος της αποχώρησής του.

Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ, καθώς ανακοινώθηκε πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα φύγει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο των «κόκκινων». Ο διάσημος Γερμανός τεχνικός με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε πως το καλοκαίρι θα φύγει από το «Ανφιλντ», μολονότι έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026.

Στο σχετικό βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Κλοπ, που ανέλαβε τη Λίβερπουλ το φθινόπωρο του 2015 και την οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες, είναι εμφανώς συγκινημένος καθώς κάνει γνωστή την απόφαση του:

«Ναι, θα φύγω από την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Μπορώ να καταλάβω πως αυτό είναι ένα σοκ για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή όταν το ακούς για πρώτη φορά αλλά σίγουρα μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Αγαπάω όλα γύρω από την ομάδα, αγαπάω την πόλη, αγαπάω τους οπαδούς μας. Αγαπάω την ομάδα, αγαπάω τους συνεργάτες μου, αγαπάω τα πάντα», τόνισε ο Γερμανός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Παίρνω αυτή την απόφαση δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να την πάρω. Ο λόγος είναι πως, δύσκολο να το εξηγήσω, μου τελειώνει η ενέργεια. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, προφανώς, ήξερα πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή, αλλά είμαι καλά τώρα. Ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ξανά και ξανά και ξανά», τόνισε ο 56χρονος προπονητής.

