Βάφτιση παιδιών ομόφυλων - Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Δημόσια διαφωνία με Ιερώνυμο

Οι απόψεις του ιεράρχη σχετικά με τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών και με το αν θα έπρεπε να βαπτίζονται.

Τη διαφωνία του με την άποψη που εξέφρασε δημόσια ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σχετικά με το μυστήριο της βάπτισης για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών εξέφρασε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, κάνοντας λόγο, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Καθημερινή, για προσωπική άποψη του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αναλυτικά ο Μητροπολίτης της Μεσσηνίας ανέφερε:

«Πρόκειται για προσωπική άποψη του Αρχιεπισκόπου που δεν εκφράζει την ιεραρχία. Για το θέμα δεν έχει τοποθετηθεί η επιτροπή Νομοκανονικών όπως συζητήσαμε στην Ιερά Συνόδο. Δεν μπορεί να προκαταλαμβάνεται η Ιεραρχία, που έχει τον τελικό λόγο, και εκκρεμεί απόφασή της για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η βάπτιση είναι εισαγωγικό μυστήριο και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε σε κανέναν. Διαμορφώνεται εικόνα ενός ιδιοτυπου "κανονικού επιτίμιου" προς τα παιδιά. Ότι, δηλαδή, επειδή οι γονείς είναι αυτοί που είναι, θα το πληρώσουν τα παιδιά. Και γιατι ακριβώς μιλάμε; Για κατάργηση του νηπιοβαπτισμού και αντικατάστασή του από ενήλικη βάπτιση; Θα πρέπει να ληφθεί συνοδική απόφαση για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο νηπιοβαπτισμός είναι παράδοση που εφαρμόζεται από τον 9ο αιώνα. Έχει σαφείς θεολογικές προεκτάσεις καθώς σηματοδοτεί την υποδοχή στο Σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να ανατραπεί έτσι απλά. Μόνο με μια συνοδική απόφαση θα μπορούσε να καταργηθεί ο νηπιοβαπτισμός».

Όπως είναι γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο είχε δηλώσει: «Πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στην παράδοση. Αν η βάπτιση γίνεται στη μικρή ηλικία των παιδιών, είναι διότι μέσα στην Εκκλησία είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Επομένως δεν χρειαζόταν κατήχηση, γιατί γινόταν εντός του περιβάλλοντος. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, δεν είμαστε κατά των παιδιών. Τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο απ’ όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μία ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν θα βαπτιστούν».

