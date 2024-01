Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερά Σύνοδος: Κηρύγματα και επιστολές κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας

Αποφάσεις για την τελική στάση της Εκκλησίας της Ελλάδας λαμβάνουν οι Ιεράρχες που συζητούν για την προωθούμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια

Κηρύγματα την Κυριακή στις Εκκλησίες κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, ετοιμάζουν οι Ιεράρχες, σύμφωνα με πληροφορίες από την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Στην συζήτηση μετέχουν 75 Μητροπολιτες και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που προεδρεύει της συνεδρίασης. Από το σύνολο των 81 Μητροπολιτών, απουσιάζουν απο την συνεδρίαση ο Μητροπολίτης Κοζάνης που βρίσκεται στις ΗΠΑ και οι Μητροπολίτες Μυτιλήνης, Αργολίδος, Ζακύνθου, Ελευθερουπόλεως, ενώ υπάρχει και μια χηρεύουσα μητρόπολη, μετά την κοίμηση του κυρού Αλέξανδρου, Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας.

Οι Ιεράρχες, από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προωθεί το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, έχουν εκφράσει δημόσια τις αντιρρήσεις τους.

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι Ιεράρχες, που συζητούν σε ήρεμο κλίμα σύμφωνα με πληροφορίες, στο Συνοδικό Μέγαρο είναι ξεκάθαρες για τον τρόπο που θα απαντήσει η Εκκλησία απέναντι στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Εκτός από την ανακοίνωση τις Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου, που θα καταδικάζει την προωθούμενη διάταξη, θα αποσταλούν, σύμφωνα με πληροφορίες και δύο επιστολές, η μία στους βουλευτές όλων των κομμάτων και η άλλη που θα απευθύνεται στους πιστούς και θα διαβαστεί την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, στους ναούς όλης της χώρας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες ξεκίνησαν με την εισήγηση του Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικολάου, όπου έγινε ανάλυση βιοηθικής πάνω στο φλέγον ζήτημα.

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της συζήτησης των μητροπολιτών αναφέρουν ότι η απόφαση θα είναι ομόφωνη και ότι "δεν υπάρχει περίπτωση Μητροπολίτης να εκφράσει διαφορετική άποψη", ενώ οι παρεμβάσεις των Ιεραρχών που ζήτησαν τον λόγο ξεκίνησαν μετά από την εισήγηση που "ως κείμενο, χαρακτηρίστηκε θεολογικά άριστο".

Ένα από τα σκεπτικά τα οποία έχουν τεθεί στη συζήτηση αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα όσον αφορά σε δικαιώματα μεταξύ τους, τα οποία όπως αναφέρει το σκεπτικό της εισήγησης, μπορούν να λυθούν με νομικές παρεμβάσεις, πάνω στο σύμφωνο συμβίωσης και οτιδήποτε άλλο δεν συμφωνεί και δεν ταιριάζει με την ανθρωπολογία της Εκκλησίας.

Βασικό σκεπτικό που έχει εκφράσει τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όσο και η πλειοψηφία της Ιεράς Συνόδου είναι να μην δημιουργηθεί κλίμα διαμάχης ή διχασμού, τονίζοντας ότι η Εκκλησία θα ακούσει την κοινωνία και η κοινωνία θα ακούσει την Εκκλησία, ωστόσο υπάρχουν και Ιεράρχες, οι οποίοι πιέζουν να ληφθεί απόφαση στην κατεύθυνση της σκληρής γραμμής που πρέπει να διατηρήσει η Εκκλησία.





