Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ο Ερντογάν, οι Κούρδοι, ο Ιμάμογλου…και η “βόμβα” της κυρίας Ντεμιρτάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το πολιτικό σκηνικό στην γείτονα χώρα, ενόψει των δημοτικών εκλογών.

-

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, για ακόμη μια φορά στρέφουν το ενδιαφέρον στην σκληρή μάχη των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους για το νέο επεισόδιο, «Ξαφνικά πέφτει η “βόμβα” από την σύζυγο του φυλακισμένου πρώην ηγέτη του φιλοκουρδικού κόμματος Ντερμιρτάς, η οποία θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα για δήμο Κωνσταντινούπολης στις εκλογές της 31ης Μαρτίου. Ο Ερντογάν τρίβει τα χέρια, ο Ιμάμογλου κλονίζεται… Κάποιος φαίνεται να ανακατεύει πάλι την τράπουλα και να φέρνει τα πάνω κάτω…».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι - Ψινάκης: Οι δρόμοι ήταν κάτι στενά δρομάκια, γι' αυτό κάηκαν οι άνθρωποι

Τέλλογλου - Αγρότες: Οριζόντια περικοπή των αποζημιώσεων αποφάσισε ο ΕΛΓΑ (βίντεο)

Ο Eugene Chaplin στον ANT1 για τον Charlie Chaplin, τις ταινίες του και την μουσική (βίντεο)