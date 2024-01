Αθλητικά

Ολυμπιακός - Κάρμο: Τα πάντα για να πάρουμε έναν τίτλο (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρμο μετά από την επίσημη παρουσίαση του από τους "ερυθρόλευκους", που προχωρούν και για τον Ερνάντες.

Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα είναι από το απόγευμα της Παρασκευής (26/1) ο Νταβίντ Κάρμο, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τον δανεισμό του απ’ την Πόρτο έως το καλοκαίρι (με υψηλότατη οψιόν αγοράς), ενώ την ίδια ώρα «τρέχουν» τις διαδικασίες για να ολοκληρώσουν και τη μεταγραφή του Γκαστόν Ερνάντες από τη Σαν Λορέντσο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Κάρμο:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, Νταβίντ Κάρμο. Γεννημένος στο Αβέιρο της Πορτογαλίας, στις 19 Ιουλίου 1999, ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στη Beira-Mar, ομάδα του τόπου του και συνέχισε σε επίπεδο τμημάτων υποδομής αγωνιζόμενος σε Benfica, Anadia και Sanjoanense. Το 2015, σε ηλικία 16 ετών, εντάχθηκε στην ακαδημία της Braga, με την πρώτη ομάδα της οποίας πραγματοποίησε ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2020. Ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 με 19 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Europa League. To 2020-2021 αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, εκ των οποίων τα πέντε στο Europa League, ενώ το 2021-2022 μέτρησε 17 παιχνίδια σε Primeira Liga και Europa League.

Ύστερα από 57 συμμετοχές με τη Braga, το καλοκαίρι του 2022 η Porto προχώρησε στην αγορά του. Τη σεζόν 2022-2023 έκανε 18 συμμετοχές (οι πέντε στο Champions League), ενώ εφέτος μετρά 15 σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Κάρμο έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας σε επίπεδο U19 και U20, ενώ αποτέλεσε μέλος της προεπιλογής της ανδρικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Νταβίντ, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

Πέρα απ’ τον Πορτογάλο στόπερ, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει οψιόν αγοράς στα 18 εκατ. ευρώ, οι «ερυθρόλευκοι» επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τη Σαν Λορέντσο για τον Ερνάντες και φαίνεται πως υπάρχει πλέον συμφωνία σε όλα τα επίπεδα για την αγορά του για ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Ερνάντες θα έρθει στην Ελλάδα μέσα στο επόμενο διήμερο για να φορέσει κι επίσημα τα «ερυθρόλευκα».

Κάρμο: Τα πάντα για να πάρουμε έναν τίτλο

Την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Ολυμπιακού, παραχώρησε ο Νταβίντ Κάρμο μιλώντας στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο YouTube, τονίζοντας πως αισθάνεται «...προνομιούχος που θα αντιπροσωπεύσω τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα».

Ο Πορτογάλος στόπερ, που παραχωρήθηκε δανεικός για 6 μήνες από την Πόρτο, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό και υπογράμμισε πως θέλει να κατακτήσει έναν τίτλο με τη νέα ομάδα του.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Νιώθω πολύ καλά κι από τότε που είδα πως είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ, ένιωσα πολύ προνομιούχος που θα αντιπροσωπεύσω τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο σημασία έχει η νίκη κι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κερδίσει το πρωτάθλημα και να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εγώ λοιπόν, θέλω να κερδίσω έναν τίτλο φέτος. Θέλω να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να τα καταφέρει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.

Νομίζω ότι ως κεντρικός αμυντικός, εκτός από το να αμύνομαι καλά, μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και στην επίθεση. Μπορώ να δώσω πάσες, να βοηθήσω στην ανάπτυξη και να προσφέρω στην ομάδα και στα δύο μέρη του παιχνιδιού. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος κι ότι η ευθύνη είναι μεγάλη. Άρα, οι φίλαθλοι να περιμένουν πάθος, νίκες κι αυτό που υπόσχομαι είναι να δώσω τα πάντα μέσα κι έξω από το γήπεδο, να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει».

Και πρoσέθεσε ο Πορτογάλος στόπερ: «Είναι πολύ σημαντική η παρουσία των συμπατριωτών μου στην ομάδα, καθώς έρχομαι τον Ιανουάριο κι έτσι, θα χρειαστώ χρόνο να προσαρμοστώ. Η παρουσία Πορτογάλων παικτών και προπονητών θα με βοηθήσει πολύ.

Ξέρω ότι οι παίκτες, οι φίλαθλοι, η διοίκηση, το staff και όλοι όσοι αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπιακό, όλοι θέλουμε να κερδίζουμε. Θα κάνουμε τη δουλειά μας με σεβασμό στον κόσμο μας. Κι εσείς οι φίλαθλοι, να μας υποστηρίζετε πάντα στις καλές και στις κακές στιγμές. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα πανηγυρίζουμε όλοι ευτυχισμένοι»

