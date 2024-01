Γεωργία: Δίδυμες χωρίστηκαν στην γέννα και βρέθηκαν 20 χρόνια μετά χάρη στο TikTok (εικόνες)

Απίστευτη μοιάζει η ιστορία των κοριτσιών που χωρίστηκαν στη γέννα, δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς να γνωρίζουν οι οικογένειες πως ήταν δίδυμες και βρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια μέσω του TikTok.

Η συγκλονιστική ιστορία δίδυμων κοριτσιών που χωρίστηκαν στη γέννα και βρέθηκαν μέσω TikTok, αποκάλυψε ένα κύκλωμα εμπορίας μωρών στη Γεωργία καθώς συνειδητοποίησαν ότι ήταν ανάμεσα σε χιλιάδες μωρά που είχαν κλαπεί από μαιευτήρια και πουλήθηκαν.

Το BBC δημοσίευσε την ιστορία της Έιμι και της Άνο οι οποίες είναι πανομοιότυπες δίδυμες αλλά αμέσως μετά τη γέννησή τους, τις πήραν από τη μητέρα τους και τις πούλησαν σε χωριστές οικογένειες. Χρόνια αργότερα, ανακάλυψαν η μία την άλλη τυχαία χάρη σε ένα τηλεοπτικό talent show και ένα βίντεο TikTok αλλά τώρα ψάχνουν απαντήσεις.

Οι δύο κοπέλες ταξίδεψαν από τη Γεωργία στη Γερμανία, με την ελπίδα να βρουν το κομμάτι του παζλ που λείπει, συναντώντας τη βιολογική τους μητέρα. Καθώς «ξετύλιγαν» την αλήθεια, συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι στη Γεωργία τους οποίους είχαν επίσης, πάρει από νοσοκομεία ως μωρά και πουλήθηκαν. Παρά τις επίσημες προσπάθειες να διερευνηθεί τι συνέβη, κανείς δεν έχει ακόμη λογοδοτήσει.

«Φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι. Δεν έχω κοιμηθεί όλη την εβδομάδα. Αυτή είναι η ευκαιρία μου να πάρω επιτέλους μερικές απαντήσεις για το τι μας συνέβη» λέει η Έιμι η οποία βρισκόταν στο σπίτι της νονάς της κοντά στη Μαύρη Θάλασσα και παρακολουθούσε το αγαπημένο της τηλεοπτικό πρόγραμμα, Georgia's Got Talent. Εκεί υπήρχε ένα κορίτσι που χόρευε και της έμοιαζε ακριβώς. Όχι μόνο σαν αυτήν, στην πραγματικότητα, πανομοιότυπη. «Όλοι τηλεφωνούσαν στη μαμά μου και ρωτούσαν: "Γιατί η 'Ειμι χορεύει με άλλο όνομα;"» σχολιάζει.

Η Έιμι το ανέφερε στην οικογένειά της, αλλά εκείνοι δεν έδωσαν σημασία. «Όλοι έχουν έναν σωσία» ήταν η απάντηση που έδωσε η μητέρα της. Επτά χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, η Έιμι δημοσίευσε ένα βίντεο με μπλε μαλλιά να τρυπάει το φρύδι της στο TikTok. Διακόσια μίλια (320 χιλιόμετρα) μακριά στην Τιφλίδα, μια άλλη 19χρονη, η Άνο Σαρτάνια, έλαβε το βίντεο από έναν φίλο της. Σκέφτηκε ότι ήταν «cool που μου μοιάζει».

Η Άνο προσπάθησε να εντοπίσει το κορίτσι με το τρυπημένο φρύδι στο Διαδίκτυο, αλλά δεν το βρήκε, έτσι μοιράστηκε το βίντεο σε μια ομάδα στα social για να δει αν κάποιος μπορούσε να βοηθήσει. Κάποιος που γνώριζε την Έιμι είδε το μήνυμα και τους έφερε σε επαφή στο Facebook.

Η Έιμι κατάλαβε αμέσως ότι η Άνο ήταν το κορίτσι που είχε δει στο Georgia's Got Talent. «Τόσο καιρό σε έψαχνα!» έστειλε στο μήνυμα. «Κι εγώ», απάντησε η Άνο.

Ανακάλυψαν ότι είχαν πολλά κοινά. Και οι δύο γεννήθηκαν στο μαιευτήριο Kirtskhi -το οποίο δεν υπάρχει πλέον- στη δυτική Γεωργία, αλλά, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά γέννησής τους, τα γενέθλιά τους είχαν διαφορά δύο εβδομάδων. Σκέφτηκαν πως δεν θα μπορούσαν να είναι αδερφές, πόσο μάλλον δίδυμες. Υπήρχαν όμως, πάρα πολλές ομοιότητες.

Τους άρεσε η ίδια μουσική, άρεσε και στις δύο ο χορός και μάλιστα είχαν το ίδιο χτένισμα. Ανακάλυψαν ότι είχαν την ίδια γενετική ασθένεια, μια διαταραχή των οστών που ονομάζεται δυσπλασία. Έμοιαζε σαν να ξετύλιγαν μαζί ένα μυστήριο. «Κάθε φορά που μάθαινα κάτι νέο για την Άνο, τα πράγματα γίνονταν πιο περίεργα», λέει η Έιμι.

Στη συνέχεια, κανόνισαν να συναντηθούν. «Ήταν σαν να κοιτάζομαι σε έναν καθρέφτη, το ίδιο ακριβώς πρόσωπο, ακριβώς η ίδια φωνή. Είμαι εκείνη και αυτή είμαι εγώ» περιγράφει η Έιμι, έχοντας την πεποίθηση πως είναι δίδυμες. «Δεν μου αρέσουν οι αγκαλιές, αλλά την αγκάλιασα», λέει η Άνο.

Αποφάσισαν να μιλήσουν στις οικογένειές τους και για πρώτη φορά έμαθαν την αλήθεια. Είχαν υιοθετηθεί, χωριστά, με διαφορά λίγων εβδομάδων το 2002. Ψάχνοντας βαθύτερα, οι δίδυμες διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία στα επίσημα πιστοποιητικά γέννησής τους, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησής τους, ήταν λάθος.

Μη μπορώντας να κάνει παιδιά, η μητέρα της Έιμι λέει ότι ένας φίλος της είπε ότι υπήρχε ένα ανεπιθύμητο μωρό στο τοπικό νοσοκομείο. Θα έπρεπε να πληρώσει τους γιατρούς, αλλά θα μπορούσε να το πάρει στο σπίτι της και να το μεγαλώσει ως δικό της. Η μητέρα της Άνο είχε ακούσει την ίδια ιστορία.

Καμία από τις οικογένειες υιοθεσίας δεν γνώριζε ότι τα κορίτσια ήταν δίδυμα και παρά το γεγονός ότι πλήρωσαν πολλά χρήματα για να υιοθετήσουν τις κόρες τους, λένε ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτό ήταν παράνομο. Η Γεωργία περνούσε μια περίοδο αναταραχής και καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου είχε εμπλακεί, πίστευαν ότι ήταν νόμιμο.

Βρήκαν την αλήθεια μέσω social

Η Έιμι βρήκε μια ομάδα στο Facebook αφιερωμένη στην επανένωση γεωργιανών οικογενειών με παιδιά που θεωρούνται ότι υιοθετήθηκαν παράνομα κατά τη γέννησή τους και μοιράστηκε την ιστορία τους.

Μια νεαρή γυναίκα στη Γερμανία απάντησε, λέγοντας ότι η μητέρα της είχε γεννήσει δίδυμα κορίτσια στο Μαιευτήριο Kirtskhi το 2002 και ότι παρά το γεγονός πως της είπαν ότι πέθαναν, είχε κάποιες αμφιβολίες.

Οι εξετάσεις DNA αποκάλυψαν ότι το κορίτσι από την ομάδα του Facebook ήταν η αδερφή τους και ζούσε στη Γερμανία με τη βιολογική τους μητέρα.

