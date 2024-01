Πολιτική

Καταλήψεις - Μαρινάκης: Στόχος η διασφάλιση της Εξεταστικής, θλιβερές μειοψηφίες όσοι αντιδρούν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για «προβοκάτσιες» και «μπαχαλάκηδες» στα ΑΕΙ. Τι εξήγησε για τον Βορίδη και τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι απάντησε για τους αγρότες.

-

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας, όπως οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια, τα μπλόκα των αγροτών και η ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Αναφερόμενος στην λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πρόκειται για μια «ιστορική μεταρρύθμιση για τα Πανεπιστήμια», που εγείρει όπως ανέφερε για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, «αντιδράσεις από θλιβερές μειοψηφίες που θέλουν να εναντιωθούν», όπως είπε, «εκπροσωπώντας πολιτικούς χώρους που οι ίδιοι ή τα παιδιά τους έχουν πάει στο εξωτερικό, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν άλλα Ελληνόπουλα».

«Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε μια θωράκιση με μέτρα για εξετάσεις ψηφιακά», λέγοντας ότι «θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το τέλος στο μπάχαλο της ανομίας. Είναι κάτι που μας πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω και έχουμε βάλει στόχο να το αντιμετωπίσουμε. Όπου κληθούν οι Αρχές παρεμβαίνουν. Πάνε οι εποχές που τα πανεπιστήμια είναι άβατα και δεν μπορούσε να μπει. Όπως μπαίνει σε ένα νοσοκομείο ή μια εφορία, όταν κληθεί μπορεί να μπει και σε ένα νοσοκομείο», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως επεσήμανε στρέφοντας τα βέλη του σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, «Η Αριστερά διαχρονικά προσπαθεί να δημιουργήσει προβοκάτσιες. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει ο νόμος και να διασφαλιστεί η εξεταστική. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι προς όφελος των δημόσιων πανεπιστημίων και των φοιτητών τους. Δεν θέλουμε να ρίξουμε νερό στον πολιτικό χώρο της Αριστεράς που επενδύει στο μπάχαλο των πανεπιστημίων. Μειοψηφίες διαχρονικά παίρνουν τις αποφάσεις για τις καταλήψεις».

Για τα ομόφυλα ζευγάρια και τον Βορίδη

Αναφορικά με τις ενδοκυβερνητικές διαφωνίες στην ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το νομοσχέδιο «ενεκρίθη από το Υπουργικό Συμβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία και ενεκρίθη από την Γραμματεία της Κυβέρνησης. Από κανέναν νομικό δεν έχει τεθεί ζήτημα αντισυνταγματικότητας».

Διευκρίνισε ότι «Ο κ. Βορίδης είχε αντιρρήσεις πριν την είσοδο του στην Κυβέρνηση. Είπε ότι καθώς στηρίζει την κυβέρνηση συνολικά, θα απέχει από την ψηφοφορία. Είναι συνταγματικό το νομοσχέδιο. Ακούμε διάφορα, που δεν ευσταθούν. Ο μόνος υπουργός ή υφυπουργός που έχει εκφράσει άλλη άποψη είναι ο Μάκης Βορίδης».

Προσέθεσε ότι «είναι αποκλειστική απόφαση του εκάστοτε πρωθυπουργού αν κάποιος πρέπει ή δεν πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα με τον Μάκη Βορίδη και την παραμονή του στην Κυβέρνηση».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης «Η παράταξη έχει βγει πιο ενωμένη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι συμπαγής και έχει ανταποκριθεί στις εισαγόμενες κρίσεις. Δεν υπάρχουν υπουργοί και υφυπουργοί δύο ταχυτήτων. Εκφράστηκε διαφορετική άποψη μόνο από έναν υπουργό».

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ανακοίνωση και έχουν γίνει πολλά για την στήριξη των αγροτών. Συνολικά στους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινομένα δόθηκε πολύ γρήγορα η αποζημίωση».

Ειδήσεις σήμερα:

Scope Ratings: Ισχυρή σταθερότητα στην ελληνική οικονομία

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Οι “οριζόντιες διαιρέσεις” και η σχέση με τον Μητσοτάκη

Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο)