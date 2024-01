Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Οι “οριζόντιες διαιρέσεις” και η σχέση με τον Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας για την ρύθμιση σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια, που αποκάλεσε ως "αμφιλεγόμενο ζήτημα".

-

Στο Ηράκλειο, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ. ως κεντρικός ομιλητής, βρίσκεται ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του ενόψει των Ευρωεκλογών, αναφέροντας σε δηλώσεις του ότι η Ν.Δ θα πάει πολύ καλά στα ποσοστά.

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο ποσοστό που κατάφερε η Ν.Δ. να συγκεντρώσει στην Κρήτη, σχολιάζοντας ότι ήταν «εντυπωσιακό» και πως το γεγονός ότι «η Κρήτη έγινε μπλε είναι κάτι πολύ συγκινητικό».

«Είναι κάτι που το χρωστάμε στον αγώνα κυρίως των Νεοδημοκρατών, των συναδέλφων στην Κρήτη, αλλά νομίζω ότι αυτή η νίκη οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και σκέφτηκε όλη την πρώτη κυβερνητική θητεία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα» σημείωσε ο κ. Βορίδης συμπληρώνοντας ότι «αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο και γι' αυτό πήραμε τη δεύτερη εντολή με αυτό το ποσοστό».

Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι «είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο που δημιουργεί οριζόντιες διαιρέσεις» σχολιάζοντας ότι και σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ όσο και σε κόμματα της αριστεράς διατυπώνονται πολλές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις .

Ο ίδιος επανέλαβε ότι και στη Ν.Δ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αποτελεί κυβερνητική επιλογή», συμπληρώνοντας ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν κατά συνείδηση στη Βουλή.

Στην ομιλία του ο κ. Βορίδης επιπρόσθετα τόνισε:

«Τη διαφωνία μας θα τη λύσουμε. Η Βουλή θα αποφασίσει και αυτή τη διαφωνία δε θα την αφήσουμε να κλονίσει την παράταξη μας, την κυβέρνηση μας και τον πρωθυπουργό μας, τον οποίο περιβάλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη . Με δυο λόγια δε θα αφήσουμε αυτή τη διαφωνία, σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να μπει ανάμεσα σε εμάς και σε αυτά που έχουμε να κάνουμε τα σπουδαία για τον ελληνικό λαό. Όσοι περιμένουνε ότι η παράταξη θα διαιρεθεί, εγώ λέω ότι η παράταξη θα βγει ενωμένη, με εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι θα προχωρήσουμε».

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και τοπικοί φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Scope Ratings: Ισχυρή σταθερότητα στην ελληνική οικονομία

F-35: Οι ΗΠΑ άναψαν “πράσινο φως” για πώληση στην Ελλάδα

Καιρός: βοριάδες και τοπικές βροχές το Σάββατο, παγωνιά την Κυριακή