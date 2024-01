Υγεία - Περιβάλλον

Αγωνία για πρόωρο νεογνό: Επείγουσα αεροδιακομιδή από νησί σε νησί (εικόνες)

Το μόλις 8 ωρών βρέφος έπρεπε να μεταφερθεί σε μεγάλο νοσοκομείο για να λάβει απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μια αεροδιακομιδή σωτήρια για τη ζωή του μόλις 8 ωρών βρέφους στήθηκε προχτές το βράδυ.

Ένα πρόωρο μωράκι μόλις 8 ωρών απαιτείτο να μεταφερθεί επειγόντως στο ΠΑΓΝΗ από την Κω, ώστε να έχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, για να μπορέσει να είναι υγιές.

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παίδων του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης για να παραλάβει το πρόωρο αγόρι μόλις 8 ωρών από την Κω.

Όπως αναφέρεται από "Το Χαμόγελο του Παιδιού” σε ανάρτηση του, “Ο όμορφος πρίγκιπας μεταφέρθηκε με την θερμοκοιτίδα μας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με ασφάλεια και ζεστασιά . Ευχόμαστε να είναι υγιής και η ζωή του να ειναι γεμάτη όμορφες στιγμές!”.

