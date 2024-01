Πολιτική

F-35: Το “εξοπλιστικό πακέτο” της δωρεάν βοήθειας από τις ΗΠΑ

Τι αναφέρεται στην επιστολή του Άντονι Μπλίνκεν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόκτηση F-35 από την Ελλάδα. Τι στέλνουν οι ΗΠΑ για το Πολεμικό Ναυτικό και το ΓΕΣ.

Δύο αεροσκάφη C-130H, 10 κινητήρες για αεροσκάφη P-3, 60 οχήματα μάχης πεζικού Bradley, 3 πλοία κλάσης Protector και διάφορα φορτηγά και ρυμουλκούμενα , που προέρχονται από το αμυντικό απόθεμα των ΗΠΑ θα δοθούν στην Ελλάδα δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο, στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35.

Οι λεπτομέρειες για την αγορά 20+20 υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς από τις ΗΠΑ, μαζί με την πλήρη περιγραφή του δωρεάν «πακέτου» προς την Ελλάδα, περιγράφονται στην επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο κ. Μπλίνκεν κάνει λόγο για στενή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, την οποία χαρακτηρίζει ως απαραίτητη για να προαχθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια.

Ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ σημειώνει χαρακτηριστικά πως η ελληνοαμερικανική συνεργασία επεκτείνεται σε 6 άξονες, ενώ παρέχει λεπτομέρειες για τα F-35 και το δωρεάν πακέτο εξοπλισμών που παραχωρείται από το αμυντικό απόθεμα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Άντονι Μπλίνκεν αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη ενημερώσει το Κογκρέσο για τις εξής προτεινόμενες παραχωρήσεις πλεονάζοντος αμυντικού υλικού στην Ελλάδα:

Δύο αεροσκαφών C-130H,

Δέκα κινητήρων για αεροσκάφη P-3 και

60 οχημάτων μάχης πεζικού Bradley.

Ακόμη, ενημερώνει ότι θα ζητηθεί ανάλογη έγκριση για διάθεση στην Ελλάδα:

Μέχρι 40 νέων αεροσκαφών F-35

Τριών πλοίων κλάσης Protector και

αρκετών φορτηγών και ρυμουλκούμενων

Ο κ. Μπλίνκεν τονίζει πως «η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών της δυνατοτήτων. Ανυπομονώ να αυξήσουμε τη συνεργασία μας και να αναπτύξουμε μια πιο ισχυρή στρατηγική σχέση μεταξύ των ενόπλων μας δυνάμεων».

Η επιστολή του Άντονι Μπλίνκεν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό:

«Προς την Εξοχότητά του

Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αθήνα

Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Η παραχώρηση αμυντικού υλικού στους συμμάχους μας στο NATO αποτελεί θεμελιώδες συστατικό των προσπαθειών μας για να τονώσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να ενισχύσουμε τις συλλογικές αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητες της Συμμαχίας. Προς αυτόν τον σκοπό, έχουμε επιδιώξει να συνεργαστούμε στενά με την Ελλάδα ώστε να προωθήσουμε τα κοινά συμφέροντά μας και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της διεθνούς τάξης που εδράζεται σε κανόνες. Αυτή η ισχυρή διμερής σχέση συνιστά απόδειξη των σταθερών δεσμών ανάμεσα στα έθνη μας, και με ενθαρρύνει η πρόοδος που έχουμε επιτελέσει μαζί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας ώστε να διατηρήσουμε ισχυρά, ικανά και διαλειτουργικά στρατεύματα.

Υπό την αίρεση ικανοποίησης όλων των σχετικών νομικών προαπαιτούμενων, περιλαμβανομένης της γνωστοποίησης στο Κογκρέσο, προτιθέμεθα να διευρύνουμε τη εταιρική συνεργασία μας σε θέματα ασφάλειας ως εξής:

Πρώτον, στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία γνωστοποίησης στο Κογκρέσο όσον αφορά επιχορήγηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα για αμυντικές προμήθειες, με τη διαδικασία της Χρηματοδότησης Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων (Foreign Military Financing, FMF), προκειμένου να ενθαρρυνθεί κρίσιμη στήριξη προς την Ουκρανία. Στις 24 Οκτωβρίου 2023 οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολόγισαν για την Ελλάδα επιπλέον 30 εκατομμύρια δολάρια με τη διαδικασία της FMF, ώστε να ενθαρρύνουν περαιτέρω δωρεές.

Δεύτερον, έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο τις παρακάτω προτεινόμενες δωρεάν παραχωρήσεις στην Ελλάδα, με το πρόγραμμα του Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού (Excess Defense Articles, EDA):

Δύο αεροσκάφη C-130H, Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά,

Δέκα κινητήρες για αεροσκάφη P-3, Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά και

60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, ως Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά.

Τρίτον, θα υποβάλουμε για γνωστοποίηση στο Κογκρέσο τα ακόλουθα, προς παραχώρηση στην Ελλάδα:





Έως 40 νέα αεροσκάφη F-35 μέσω Στρατιωτικών Πωλήσεων Εξωτερικού,

Τρία πλοία κλάσης Protector, ως Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά και

Διάφορα φορτηγά οχήματα και ρυμουλκούμενα, ως Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά.

Τέταρτον, θα υποβάλουμε στο Κογκρέσο νομοθετική πρόταση για τη παραχώρηση πλοίων, με αίτημα να παράσχει την απαραίτητη νομική εξουσιοδότηση για τη μεταφορά στην Ελλάδα έως και τεσσάρων φρεγατών τύπου LCS, με τη διαδικασία του Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού.

Πέμπτον, συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για τις αμυντικές δυνατότητες που η Ελλάδα θα μπορούσε να μεταβιβάσει ή να πουλήσει στην Ουκρανία. Εάν αυτές οι δυνατότητες ενδιαφέρουν την Ουκρανία, και εκκρεμούσας της αξιολόγησης της κατάστασης και της αξίας τους από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μπορούμε να διερευνήσουμε ευκαιρίες για πιθανή πρόσθετη Χρηματοδότηση Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων ύψους μέχρι 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα.





Έκτον, θα δώσω προτεραιότητα στην Ελλάδα ώστε να παραλάβει πλεονάζοντα οχήματα Ανθεκτικά σε Νάρκες, Προστατευμένα από Ενέδρες, όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και θα εξετάσω τις ελληνικές ανάγκες σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135. Εκτός από τα C-130H, το Υπουργείο Άμυνας εργάζεται για την παροχή δεδομένων σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα για την αγορά νέων C-130J από την Ελλάδα.





Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών της δυνατοτήτων. Προσβλέπω στην ενίσχυση της συνεργασίας μας και στην ανάπτυξη μιας πιο ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας.

Με εκτίμηση,

Άντονι Μπλίνκεν»

Σε δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για την εθνική μας άμυνα και για την ελληνική διπλωματία. Γιατί, με βάση επιστολή που έλαβα από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken, αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με αυτήν, η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. Ταυτόχρονα, όμως, αποκτά και εντελώς δωρεάν ένα πολύ μεγάλο πακέτο εξοπλισμών που ενισχύουν καθοριστικά και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και το Ελληνικό Λιμενικό. Πρόκειται για φρεγάτες, για μεταγωγικά C-130, για θωρακισμένα άρματα μάχης και οχήματα, αλλά και για πολλά ακόμη στοιχεία αμυντικού υλικού, τα οποία η χώρα μας εξασφάλισε ύστερα από το αίτημα που είχα διατυπώσει, τον Μάιο του 2022, προσωπικά στον Πρόεδρο Biden.

Η πατρίδα θωρακίζεται, έτσι, διπλά: απ’ τη μία πλευρά η αποτρεπτική της ισχύς μεγεθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Ενώ, από την άλλη, δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, καθώς αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν, από τα αμερικανικά αποθέματα. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής, αθόρυβης και μακράς προσπάθειας, που συνδύασε τη συμμαχική συνέπεια της Ελλάδας στα διεθνή μέτωπα με την προώθηση των εθνικών της συμφερόντων. Αποτέλεσμα το οποίο εδραιώνει, παράλληλα, τη δυναμική και αυτοτελή ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση. Γιατί η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει την ενεργή διπλωματία της αξιοπιστίας που ακολουθούμε παντού τα τελευταία χρόνια: από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέχρι την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το δράμα της Μέσης Ανατολής.

Με καθαρές θέσεις και με πρωτοβουλίες στα μεγάλα ζητήματα, η Ελλάδα ασκεί, πλέον, ενεργό ρόλο στον Δυτικό κόσμο. Κάτι που της αναγνωρίζουν εταίροι και σύμμαχοι, βλέποντας στη χώρα μας έναν σταθερό συμπαραστάτη, έναν έμπιστο συνομιλητή αλλά και έναν αναγκαίο συνοδοιπόρο και συνεργάτη.

Σε μία εποχή αβεβαιότητας, λοιπόν, η πατρίδα μας επιβεβαιώνει ότι στέκει με σοβαρότητα και γεωπολιτική ωριμότητα στον παγκόσμιο χάρτη. Ενώ, την ίδια ώρα, υπηρετεί τα εθνικά της δίκαια, θωρακίζοντας την άμυνά της. Στον δρόμο της σταθερότητας και της ειρήνης, πάντα με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση».

Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι «Το νέο εξοπλιστικό πακέτο από τις ΗΠΑ δεν έχει σχέση ούτε με την άμυνα ούτε με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως υποκριτικά ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Υπηρετεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους στην περιοχή και την υποδαύλιση της κούρσας εξοπλισμών με την Τουρκία που την πληρώνουν οι λαοί».

