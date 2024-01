Κοινωνία

Αλκοτέστ - Τροχαία: “Πιωμένος” 1 στους 4 οδηγούς που ελέγχθηκαν την Παρασκευή (βίντεο)

Δείτε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τις ειδικές δράσεις της, το βράδυ της Παρασκευης.

Σε ειδικές δράσεις και στοχευμένους ελέγχους προέβη η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο τις Αθήνας, το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου, με στόχο την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής:

Από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ειδικές δράσεις με παράλληλες εξορμήσεις, κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν -277- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., εκ των οποίων οι -69- για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ενώ συνελήφθησαν συνολικά -15- άτομα, -2- εκ των οποίων για παραβάσεις αλκοολομετρήσεων.

Οι εν λόγω στοχευμένες δράσεις επικεντρώθηκαν στην περιστολή της δραστηριότητας ατόμων που καταλαμβάνουν αυθαίρετα δημόσιους χώρους και τμήματα οδών και πεζοδρομίων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων και την αντιμετώπιση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα παρεμφερούς είδους σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, αλλά και σε όλο το οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη συνολικά -15- ατόμων, εκ των οποίων οι -6- συλλήψεις για την περιστολή της δραστηριότητας ατόμων που καταλαμβάνουν αυθαίρετα δημόσιους χώρους (-3- παραλάμβαναν τα οχήματα και -3- ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων) και οι -9- συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (-7- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και -2- για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ).

Αναφορικά με την κατάληψη δημοσίων χώρων, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.). Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα, οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Συνολικά βεβαιώθηκαν -277- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

69 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

23 για στέρηση άδεια ικανότητας οδήγησης,

7 για παράβαση φωτεινού σηματοδότη,

4 για στέρηση ασφαλιστήριου συμβολαίου,

15 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

36 για υπερβολική ταχύτητα,

1 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

7 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ),

7 για στέρηση αποτελεσματικού σιγαστήρα,

5 για μη δυσδιάκριτη πινακίδα,

17 για παράνομη στάθμευση και

76 λοιπές παραβάσεις.

Περαιτέρω, αφαιρέθηκαν:

33 άδειες κυκλοφορίας,

51 άδειες ικανότητας οδήγησης και

18 πινακίδες.

Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν -41- οχήματα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ενημερώθηκαν λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ενώ σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

