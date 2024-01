Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Πέθανε μωρό 11 ημερών - Θρίλερ με τα αίτια θανάτου

Ανείπωτη τραγωδία για το "αγγελούδι" που άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μέρες αφότου ήρθε στον κόσμο. Πως "χάθηκε" ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες.

Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς ενός βρέφους μόλις 11 ημέρων, καθώς δεν πρόλαβαν να χαρούν την γέννηση του παιδιού τους και αναγκάζονται να το οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η τραγωδία ξεκίνησε χθες το πρωί όταν το 11 ημερών παιδί τους έκλαιγε ασταμάτητα από το προηγούμενο βράδυ και για τον λόγο αυτό επισκέφτηκαν τον παιδίατρο που το παρακολουθούσε.

Ο παιδίατρος έκρινε ότι είναι αναγκαία η άμεση μετακίνηση του βρέφους στο Νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος ήταν ωχρό, με ψυχρά άκρα σε άσχημη κλινική εικόνα. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική κλινική του “Αχιλλοπουλείου”, όπου διασωληνώθηκε, αλλά στις 10.30 της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή.

Το βρέφος γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2024 σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TheNewspaper.gr, το βρέφος δεν νόσησε από COVID, δεν είχε βήχα δύσπνοια ή φαρυγγαλγία και γενικότερα άλλα συμπτώματα.

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

