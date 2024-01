Ιράν: Ένοπλοι σκότωσαν εννέα πακιστανούς εργάτες

Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Ιράν με θύματα 9 πακιστανούς εργάτες.

-

Ενοπλοι σκότωσαν εννέα πακιστανούς εργάτες κατά την διάρκεια επίθεσης στο νοτιοανατολικό Ιράν κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, ανακοίνωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν Μουχάμαντ Μουντασίρ Τίπι και τοπικές οργανώσεις.

Η οργάνωση Haalvash ανακοίνωσε ότι «τα θύματα είναι πακιστανοί εργάτες που κατοικούσαν στο συνεργείο όπου εργάζονταν στην πόλη Σαραβάν» στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Το Ιράν και το Πακιστάν αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι επιτρέπουν σε ένοπλες οργανώσεις να επιχειρούν από το έδαφος της μίας κατά της άλλης χώρας διεξάγοντας επιθέσεις.

Στις 16 Ιανουαρίου, το Ιράν πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο και drone κατά «τρομοκρατικής οργάνωσης» στο έδαφος του Πακιστάν, το οποίο απάντησε στις 18 Ιανουαρίου με επιθέσεις κατά «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν.

Συνολικά, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις αυτές, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Προκάλεσαν σύντομη διπλωματική κρίση, το Πακιστάν ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη και ανακοίνωσε ότι ο ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν, που βρισκόταν στην χώρα του, θα εμποδισθεί να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ.

Ομως, στις 22 Ιανουαρίου, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εξομάλυνση των σχέσεων και την προσεχή επίσκεψη του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν στο Ισλαμαμπάντ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς οι εκατέρωθεν διαδικασίες επιστροφής των δύο πρεσβευτών στην Τεχεράνη και στο Ισλαμαμπάντ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Deeply shocked by horrifying killing of 9 Pakistanis in Saravan. Embassy will extend full support to bereaved families. Counsel Zahidan is already on his way to incident site & hospital where injured are under treatment.We called upon ???? to extend full cooperation in the matter.