Αθλητικά

Πανσερραϊκός- Βόλος: Έμεινε όρθιος στις Σέρρες με κορυφαίο τον Γκαρσία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πανσερραϊκός έφερε τούμπα το ματς με τον Βόλο μέσα σε δέκα λεπτά, όμως ο Γκαρσία με πέναλτι στις καθυστερήσεις κράτησε όρθιους τους Θεσσαλούς.

-

Σπουδαίο παιχνίδι χωρίς νικητή έγινε στις Σέρρες ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Βόλο, με τις ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.Οι φιλοξενούμενοι πήραν έναν πολύ σημαντικό βαθμό ύστερα από πέντε συνεχείς ήττες, ενώ η μακεδονική ομάδα έχασε την ευκαιρία να φτάσει στην τρίτη συνεχή νίκη της στο πρωτάθλημα.

Ο Πανσερραϊκός ήταν πιο επιθετικός και είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν έκανε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τους φιλοξενούμενους αντίθετα να σκοράρουν στην πρώτη τελική τους στο παιχνίδι, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου!

Στο 45΄+2 ο Ασεχνούν, που ήρθε στον Βόλο τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έγραψε το 0-1 από πλάγια με εντυπωσιακό τελείωμα, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα (39΄) ο Ανδριανός είχε υποδείξει πέναλτι εις βάρος των γηπεδούχων για χέρι του Διαμαντή, απόφαση που ανακάλεσε μετά την κλήση από τον VAR για on field revew, συμφωνώντας με τον Ζαμπαλά ότι η μπάλα πήγε στο χέρι αφού πρώτα είχε χτυπήσει στο σώμα.

Στο 48΄ όμως δεν άλλαξε την απόφασή του, παρότι ξανακλήθηκε στο μόνιτορ όταν έδειξε την άσπρη βούλα σε πτώση του Άλεξιτς σε μαρκάρισμα του Σιέλη, με τον Θυμιάνη να γράφει το 1-1.

Στο 59΄ τα «Λιοντάρια» έφτασαν στην ανατροπή όταν από σέντρα του Στάικου με μια εκπληκτική κεφαλιά-ψαράκι ο Δεληγιαννίδης έφερε τον Πανσερραϊκό μπροστά με 2-1.

Το παιχνίδι είχε όμως δρόμο ακόμα, με τον Βόλο να τα παίζει όλα για όλα και στο 90΄+2 να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Μύγα από τον Οικονόμου, με τον Ανδριανό να καλείται και σε αυτή τη φάση από τον VAR (!), με τον Γκαρθία να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 90΄+4.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός

Κίτρινες: Άλεξιτς, Τομάς, Οικονόμου, Μορέιρα - Σιέλης, Μύγας, Ασεχνούν, Άλχο, Ράσιτς, Ντέλετιτς

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Θυμιάνης, Μπέργκστρεμ, Διαμαντής (90΄ Γκοτζαμανίδης), Δεληγιαννίδης, Στάικος, Μορέιρα, Τομάς (86΄ Μούργος), Ουάρντα (90΄ Πεταυράκης), Ντανκερλούι (46΄ Άλεξιτς), Μπετανκόρ (77΄ Οικονόμου).

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Μύγας, Ασλανίδης (62΄ Μωραΐτης), Καλογερόπουλος, Κίτσος (46΄ Κόμπα), Τσοκάνης (74΄ Ντέλετιτς), Σιέλης (62΄ Ράσιτς), Γκλάβτσιτς, Άλχο, Ασεχνούν, Γκαρσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοτέστ - Τροχαία: “Πιωμένος” 1 στους 4 οδηγούς που ελέγχθηκαν την Παρασκευή (βίντεο)

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

ΙΝΟ: "Καρυάτιδες που κλαίνε" στο Μοναστηράκι (βίντεο)