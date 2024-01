Οικονομία

Τριών Ιεραρχών: Αργία μόνο για τα σχολεία από φέτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση της αργίας, ανήμερα των Τριών Ιεραρχών, για δραστηριότητες πέραν των σχολείων.

-

(εικόνα αρχείου)

Με υπουργική απόφαση καταργείται ως ημέρα αργίας η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Με την συγκεκριμένη ΥΑ καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η εν λόγω απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

Δείτε την Υπουργική Απόφαση:

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

“Αρένα”: Αναδοχή και υιοθεσία στην εκπομπή της Κυριακής (βίντεο)

Καιρός - Κυριακή: Παγωνιά, βοριάδες και χιόνια στα ορεινά