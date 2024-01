Κοινωνία

Περιστέρι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία αποκαλύφθηκε από τους πυροσβέστες, που έσπευσαν μετά από τηλεφώνημα για φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σμύρνης στο Περιστέρι, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μικρής έκτασης πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τον άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του και με εγκαύματα, στο υπνοδωμάτιό του.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε διαμέρισμα επί της οδού Σμύρνης στο Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2024

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι μία 85χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, κατά τα διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στην Ιστιαία της Εύβοιας.

