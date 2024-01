Λούβρο - Μόνα Λίζα: Σούπα στον πίνακα έριξαν ακτιβίστριες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις εικόνες από το νέο περιστατικό με την απόπειρα βεβήλωσης του σπουδαίου έργου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

-

Συναγερμός στο Μουσείο του Λούβρου: Δύο γυναίκες πέταξαν σούπα στην Μόνα Λίζα

Δύο νεαρές γυναίκες που αυτοχαρακτηρίζονται ως ακτιβίστριες πέταξαν ντοματόσουπα σε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες στον κόσμο, τη Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

«Τι είναι πιο σημαντικό;Η τέχνη ή το δικαίωμα στην υγιεινή και βιώσιμη τροφή; Το αγροτικό μας σύστημα είναι άρρωστο» φώναξαν δύο γυναίκες αφού πέταξαν σούπα στον πίνακα της Μόνα Λίζα το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου. Αυτή η επίθεση είναι μια από τις δεκάδες που γίνονται από ακτιβιστές σε σημαντικά καλλιτεχνικά έργα ανά τον κόσμο.

???? Climate activists throw soup on the Mona Lisa painting at the Louvre museum.



Why don't they do this on modern art?pic.twitter.com/wlIz4Kqxts