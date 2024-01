Life

Save a Greek Stray: Η συγκινητική ανάρτηση για τα αδέσποτα ζώα

Δείτε την ανάρτηση του οργανισμού, ο οποίος ζητάει να παρθούν πρωτοβουλίες ώστε να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων.

Με μία ανάρτηση, στη σελίδα του στο facebook, ο οργανισμός Save a Greek Stray αναφέρεται στην κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα, και κάλεσε την κυβέρνηση να βρει μια λύση στο πρόβλημα. "Όσοι ασχολούνται με τα αδέσποτα ζώα - εκτός γραφείων-, γνωρίζουν πολύ καλά τί σημαίνει ανάγκη καθημερινής σίτισης και τι τεράστια προβλήματα δημιουργεί η έλλειψη της" αναφέρει στην ανάρτηση, σχολιάζοντας τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν πολλά ζώα και την δυσκολία των εθελοντών να τα βοηθήσουν.

Η ανάρτηση της σελίδας:

