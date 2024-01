Πολιτική

Κασσελάκης: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Τι ανέφερε στην ανάρτησή του και τι συζήτησε με τον συμπρόεδρο του πολωνικού κόμματος Νέα Αριστερά.

Στη συμμετοχή στην εκδήλωση για την 79η Επέτειο της Απελευθέρωσης του Άουσβιτς αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Χθες το βράδυ βρέθηκα ανάμεσα σε επιζώντες του Ολοκαυτώματος, στη διάρκεια της εκδήλωσης για την 79η Επέτειο της Απελευθέρωσης του Άουσβιτς, εκπροσωπώντας το ελληνικό κράτος. Ήταν επίσης, μεγάλη προσωπική τιμή η υποδοχή μου από τον Διευθυντή του μουσείου του Άουσβιτς. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τις Ευρωεκλογές για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τη γενέτειρα της Δημοκρατίας».

Επιπλέον, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον συμπρόεδρο του πολωνικού κόμματος Νέα Αριστερά, Robert Biedron, με αντικείμενο τη συνεργασία των ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων για κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και στήριξη του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «συζήτησαν τις εναλλακτικές πολιτικές που πρέπει να στηρίξουν οι προοδευτικές δυνάμεις ενόψει των ευρωεκλογών, απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα που δίνουν οι πολωνικές προοδευτικές δυνάμεις της αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και οικολογίας σε αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού στον οποίο συμμετέχουν».

