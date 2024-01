Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος: Νίκη εξάδας για τους Αρκάδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αστέρας με πρωταγωνιστές τους Κρεσπί και Καλτσά επικράτησε του Ατρόμητου, ανέβηκε στους 29 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην πρώτη εξάδα, τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Άρη.

-

Επιστροφή στις νίκες μετά την παρένθεση (0-2) με τον Παναθηναϊκό για τον Αστέρα Τρίπολης, που ύστερα από πολύ ωραίο παιχνίδι επιβλήθηκε του Ατρόμητου με 3-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος κι επέστρεψε στην έκτη θέση, όπου βρισκόταν από χθες προσωρινά η Λαμία.

Οι Αρκάδες έκαναν ακόμα ένα βήμα προς το στόχο της συμμετοχής στα εφετινά πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας σε αντίθεση με την ομάδα των δυτικών προαστίων που απέχει πια έξι βαθμούς από το συγκρότημα της Πελοποννήσου.

Ύστερα από ένα ανούσιο πρώτο τέταρτο ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο 19΄. Ο Καλτσάς πήρε την μπάλα στα δεξιά και σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι όπου βρισκόταν ο Κρεσπί, που με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιντώτα. Πριν την κατακύρωση του γκολ η φάση ελέγχθηκε στο VAR για οφσάιντ στην αρχή της και συγκεκριμένα στην πάσα προς τον Καλτσά.

Οι Αθηναίοι είχαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν καθώς στο 34΄ κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Έλντερ από τον Μουνάφο στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βέργος αλλά σούταρε άουτ στερώντας την ισοφάριση στην ομάδα του, στο 35΄.

Στο 42΄ ο Έλληνας επιθετικός προσπάθησε να εξιλεωθεί με μια ωραία προσπάθεια που κατέληξε σε σουτ, το οποίο σταμάτησε ο Γραμματικάκης. Στο 53΄ ο Μπαρτόλο έκανε την προβολή και ο Τσιντώτας έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου προήλθε το 2-0.

Το κόρνερ εκτέλεσε από δεξιά ο Καλτσάς, ο Μιριτέλο γύρισε την μπάλα με το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι όπου ξεπετάχτηκε πάλι ο Κρεσπί για να διπλασιάσει με προβολή, κι αφού η φάση ελέγχθηκε ξανά από το VAR, για έξι λεπτά!

Οι παίκτες του Ίλιτς βγήκαν ακόμα πιο μπροστά μετά το 0-2 και κατάφεραν να μειώσουν στο 64΄, όταν ο Ντιρκς σέντραρε με ανάποδο πόδι από τα δεξιά, ο Ντε Μποκ έκανε την κεφαλιά, ο Γραμματικάκης απέκρουσε στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Καστάνιο και από εκεί στα δίχτυα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Η αντεπίθεση των «κυανόλευκων» έμεινε όμως ημιτελής, καθώς στο 77΄ οι παίκτες του Ράσταβατς έβγαλαν υποδειγματική αντεπίθεση, με τους Ζουγλή και Κρεσπί να αλλάζουν την μπάλα και ο πρώτος να «στρώνει» στον Καλτσά, που με ασύλληπτο σουτ έγραψε το 3-1 δίνοντας ξανά «αέρα» δύο τερμάτων στον Αστέρα.

Η ύστατη ευκαιρία του Ατρόμητου να παραμείνει στο παιχνίδι χάθηκε στο 81΄, όταν μετά από την απομάκρυνση του Τζουκάνοβιτς ο Κούντε κοντρόλαρε και εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό βολέ τραντάζοντας την οριζόντια δοκό του Γραμματικάκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπαρτόλο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Λύρατζης, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες (74΄ Χουχούμης), Μουνάφο (83΄ Χριστόπουλος), Γιαμπλόνσκι (69΄ Βαλιέντε), Καλτσάς, Μπαρτόλο (69΄ Ζουγλής), Κρεσπί (83΄ Γκος), Μιριτέλο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κυβρακίδης, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Κούντε, Έντερ, Έρλινγκμαρκ (63΄ Ντιρκς), Ρομπάιγ (67΄ Αντζιέλσκι), Βαλένσια (90΄+2 Βρακάς), Βέργος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατώτατος μισθός: διαβουλεύσεις με ορίζοντα τα 950 ευρώ

“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιεράρχη που “έφυγε” σαν σήμερα (βίντεο