Πισάρο: Δολοφονική επίθεση στο σπίτι του παίκτη της ΑΕΚ στο Μεξικό

Αιματηρή επίθεση στο σπίτι του διεθνή παίκτη της ΑΕΚ.

Τραγικά είναι τα νέα από το Μεξικό για τη ληστεία στο σπίτι του Ροδόλφο Πισάρο. Στο σπίτι της οικογένειας του Μεξικανού διεθνή της ΑΕΚ έγινε ληστεία και βρέθηκε νεκρή η θεία του, ενώ η μητέρα του είναι τραυματισμένη και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ οι ληστές είχαν κίνητρο την ληστεία, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να ήθελαν να απαγάγουν τη μητέρα του ποδοσφαιριστή. Η θεία του Πισάρο πυροβολήθηκε και ήταν τυλιγμένη σε κουβέρτες.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ είναι τραυματισμένη σε σταθερή κατάσταση, όπως κι ένας άντρας που η ταυτότητά του δεν έχει γίνει γνωστή.

Την αστυνομία ενημέρωσε η οικιακη βοηθός, όπου τους εντόπισε μερικές ώρες μετά τη ληστεία.

