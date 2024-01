Οικονομία

“Άλλος άνθρωπος”: Η αδερφή του Πολυχρονόπουλου επιβεβαίωσε τους τραπεζικούς λογαρισμούς

Τι είπε η αδερφή του μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το στέκι του Άλλου Ανθρώπου στον Κεραμεικό.

-

Το στοιχείο του ρεπορτάζ ότι τα χρήματα έμπαιναν στους λογαριασμούς της μητέρας της και του συζύγου της επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, η αδερφή του Κωνσταντίνου Πολυχρόπουλου.

«Όποτε κάποιος ήθελε να βάλει χρήματα, έλεγε “να σας βάλω χρήματα στην τράπεζα;” και στη συνέχεια τα κατέθετε σε αυτούς τους λογαριασμούς» είπε χαρακτηριστικά η αδερφή του, αναφέροντας παράλληλα ότι οι Αρχές δεν τους είχαν ελέγξει ποτέ.

Η είδηση για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδρυτής της κοινωνικής αυτής πρωτοβουλίας έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη ιδιαίτερα μεγάλου μέρους των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προσπάθεια, και οι οποίοι αναμένουν αγωνιωδώς την εξιχνίαση για να γνωρίζουν αν διαπράχθηκαν ή όχι τα απαγγελθέντα αδικήματα.

Να επισημάνουμε ότι στον εισαγγελέα θα παρουσιαστεί αυτοβούλως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και θέλησε να δώσει αναλυτικά τις απαντήσεις του.

